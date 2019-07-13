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13 июля 2019, суббота, 10:50 110
Политика 2019-07-13T10:50:24+03:00
Українські Новини
НСЖУ назвал терактом обстрел из гранатомета "112 канала"

НСЖУ назвал терактом обстрел из гранатомета "112 канала"

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает обстрел здания телеканала "112 Украина" террористическим актом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Террористический акт. Помещение информационного телеканала 112-Украина ночью обстреляли из гранатомета. Какими бы горячими ни были предвыборные реалии в Украине, но война против журналистов и медиа - это война против Украины", - написал Томиленко.

Также он отметил, что Национальный союз журналистов Украины призывает Службу безопасности Украины и другие правоохранительные ведомства к проведению эффективного расследования грубой атаки на офис национального телеканала 112.

"Кто бы ни организовал этот теракт - он должен быть должным образом наказан! В то же время НСЖУ обращает внимание, что системная безнаказанность за предыдущие атаки на журналистов и СМИ провоцируют новые приступы. И нерасследования поджога помещения национального телеканала «Интер» в сентябре 2016 года, нерасследования случаев блокировки редакций отдельных национальных и региональных СМИ, в том числе и поджогов редакций СМИ на Днепропетровщине ранее - все это способствовало организаторам сегодняшнего теракта", - подчеркнул Томиленко.

Как сообщали Українські Новини, найден гранатомет, из которого стреляли в здание телеканала "112".

Ранее окно офиса НСЖУ на Крещатике обстреляли из огнестрела

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