НСЖУ назвал терактом обстрел из гранатомета "112 канала"

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает обстрел здания телеканала "112 Украина" террористическим актом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Террористический акт. Помещение информационного телеканала 112-Украина ночью обстреляли из гранатомета. Какими бы горячими ни были предвыборные реалии в Украине, но война против журналистов и медиа - это война против Украины", - написал Томиленко.

Также он отметил, что Национальный союз журналистов Украины призывает Службу безопасности Украины и другие правоохранительные ведомства к проведению эффективного расследования грубой атаки на офис национального телеканала 112.

"Кто бы ни организовал этот теракт - он должен быть должным образом наказан! В то же время НСЖУ обращает внимание, что системная безнаказанность за предыдущие атаки на журналистов и СМИ провоцируют новые приступы. И нерасследования поджога помещения национального телеканала «Интер» в сентябре 2016 года, нерасследования случаев блокировки редакций отдельных национальных и региональных СМИ, в том числе и поджогов редакций СМИ на Днепропетровщине ранее - все это способствовало организаторам сегодняшнего теракта", - подчеркнул Томиленко.

Как сообщали Українські Новини, найден гранатомет, из которого стреляли в здание телеканала "112".

Ранее окно офиса НСЖУ на Крещатике обстреляли из огнестрела.