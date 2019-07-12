Ярош призвал "паковать" и судить итальянцев в Украине

"В связи с решением итальянского "независимого" суда в так называемом "деле Виталия Маркива" предлагаю провести спецоперацию. Давайте "упакуем" с десяток итальянцев, которые время от времени приезжают к нам в Украину. Выдвинем им обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях ДНР/ЛНР и убийстве мирных украинских граждан в течение 2014-2019 годов и будем долго судить. А потом наш "наиобъективнейший" суд вынесет им приговор о пожизненном заключении", - написал Ярош.

Кроме того, Ярош предложил поступать таким же образом с гражданами России.

Также Ярош обвинил итальянский и украинский суды в продажности.

"...Наши украинские суды такие же продажные, как и их итальянские. И без больших финансовых вливаний они "работают не так". Вот почему здесь нужно участие тех патриотов, которые имеют деньги", - добавил Ярош.

По мнению Яроша, украинские дипломаты в деле Маркива должны действовать решительнее.

"А если серьезно, то украинская дипломатия должна действовать более решительно - как на фронте восточном, так и на западном", - подчеркнул Ярош.

Как сообщали Українські Новини, у посольства Италии митингуют в знак протеста против приговора военному Маркиву.

Ранее Зеленский поручил МИДу и ГПУ срочно заняться возвращением в Украину осужденного в Италии Маркива.