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12 июля 2019, пятница, 21:17 88
Общество 2019-07-12T22:45:02+03:00
Українські Новини
Ярош призвал "паковать" и судить итальянцев в Украине

Ярош призвал "паковать" и судить итальянцев в Украине

Бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, который баллотируется на выборах в Верховную Раду, после вынесения приговора Виталию Маркиву в Италии призвал захватить итальянцев, посещающих Украину. Об этом Ярош написал на своей странице в Facebook.

"В связи с решением итальянского "независимого" суда в так называемом "деле Виталия Маркива" предлагаю провести спецоперацию. Давайте "упакуем" с десяток итальянцев, которые время от времени приезжают к нам в Украину. Выдвинем им обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях ДНР/ЛНР и убийстве мирных украинских граждан в течение 2014-2019 годов и будем долго судить. А потом наш "наиобъективнейший" суд вынесет им приговор о пожизненном заключении", - написал Ярош.

Кроме того, Ярош предложил поступать таким же образом с гражданами России. 

Также Ярош обвинил итальянский и украинский суды в продажности.

"...Наши украинские суды такие же продажные, как и их итальянские. И без больших финансовых вливаний они "работают не так". Вот почему здесь нужно участие тех патриотов, которые имеют деньги", - добавил Ярош.

По мнению Яроша, украинские дипломаты в деле Маркива должны действовать решительнее.

"А если серьезно, то украинская дипломатия должна действовать более решительно - как на фронте восточном, так и на западном", - подчеркнул Ярош.

Как сообщали Українські Новини, у посольства Италии митингуют в знак протеста против приговора военному Маркиву.

Ранее Зеленский поручил МИДу и ГПУ срочно заняться возвращением в Украину осужденного в Италии Маркива.

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