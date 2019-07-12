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12 липня 2019, пʼятниця, 21:42 11
Життя 2019-07-12T22:45:02+03:00
Українські Новини
Відео дня: Карпати в Румунії замело літнім снігом

Відео дня: Карпати в Румунії замело літнім снігом

Сьогодні, у мережі опублікували відео з вершини гори Ому, висота якої 2505 метрів. Вона знаходиться у гірському масиві Бучеджі, який є частиною Південних Карпат.

Відео було зняте сьогодні, принаймні так вказує його автор, пише Mukachevo.net.

Декілька днів назад з'явилася інформація про те, що вперше за десяток років у румунських Карпатах випав літній сніг.

Зараз же можна побачити, як сніг накрив одну з гір румунських Карпат:

Як повідомляли Українські Новини, в українських Карпатах в липні випав сніг а температура опустилася до +3°С.

13 липня у Карпатах вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +12...+17 градусів.

Прийшла в Україну осіння прохолода поки що не збирається залишати територію країни. Більш того, в найближчий тиждень вона посилиться приходом циклону і атмостферных фронтів, які дестабілізують синоптическую ситуацію.

Також найближчим часом потепління не передбачається. Спека прийде тільки через півтора тижні.

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