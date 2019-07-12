В субботу в Украине будет от +5 ночью до +27 днем

13 июля в Киеве переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +21…+23 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +18…+24 градуса.

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +5…+10 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Моршине ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Трускавце ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Сваляве ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +22…+24 градуса.

На севере Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +18…+24 градуса.

В центре Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +19…+25 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +19…+25 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +21…+27 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов.

В Ялте без существенных осадков.

Температура ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.

12 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+24 градуса; в районе Одессы и Приморского +17…+18 градусов; в Днепре возле Киева +19 градусов.

Как сообщали Українські Новини, циклоны и фронты дестабилизируют погоду в Украине.

Похолодание усилится перед зноем: синоптик рассказала, когда резко изменится погода, а Циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу.

Тем временем, согласно прогнозу Укргидрометцентра, перед выходными в Карпатах похолодает до +3, а моря местами прогреются до +24.