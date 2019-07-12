В субботу в Украине будет от +5 ночью до +27 днем

13 июля в Киеве переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +21…+23 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +18…+24 градуса.\r\nВ Карпатах ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +5…+10 градусов, днем +12…+17 градусов.\r\nВ Моршине ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +22…+24 градуса.\r\nВ Трускавце ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +22…+24 градуса.\r\nВ Сваляве ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +22…+24 градуса.\r\nНа севере Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +18…+24 градуса.\r\nВ центре Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +19…+25 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +19…+25 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +21…+27 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов.В Ялте без существенных осадков.\r\nТемпература ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.\r\n12 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+24 градуса; в районе Одессы и Приморского +17…+18 градусов; в Днепре возле Киева +19 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, циклоны и фронты дестабилизируют погоду в Украине. \r\nПохолодание усилится перед зноем: синоптик рассказала, когда резко изменится погода, а Циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу.\r\nТем временем, согласно прогнозу Укргидрометцентра, перед выходными в Карпатах похолодает до +3, а моря местами прогреются до +24.