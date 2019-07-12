подписаться на рассылку
25.75 26.15
28.75 29.45
˟
12 июля 2019, пятница, 14:44 215
Жизнь 2019-07-12T14:45:03+03:00
Українські Новини
В субботу в Украине будет от +5 ночью до +27 днем

В субботу в Украине будет от +5 ночью до +27 днем

13 июля в Киеве переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +21…+23 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +18…+24 градуса.

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +5…+10 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Моршине ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Трускавце ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Сваляве ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +22…+24 градуса.

На севере Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +18…+24 градуса.

В центре Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +19…+25 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +19…+25 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +21…+27 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов.
В Ялте без существенных осадков.

Температура ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.

12 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+24 градуса; в районе Одессы и Приморского +17…+18 градусов; в Днепре возле Киева +19 градусов.

Как сообщали Українські Новини, циклоны и фронты дестабилизируют погоду в Украине. 

Похолодание усилится перед зноем: синоптик рассказала, когда резко изменится погода, а Циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу.

Тем временем, согласно прогнозу Укргидрометцентра, перед выходными в Карпатах похолодает до +3, а моря местами прогреются до +24.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине

Архив
Новости
Могилев инициировал подписание Меморандума об отмене депутатской неприкосновенности 15:09
Минюст требует направить законопроект Зеленского о люстрации и на анализ в "Венецианскую комиссию" 15:05
В Киеве у трамвая отказали тормоза и он покатился назад: люди выпрыгивали из него на ходу 15:02
Цена на электроэнергию для промышленности выросла на 30%, - "Укрэнерго" 14:50
В субботу в Украине будет от +5 ночью до +27 днем 14:44
больше новостей
Циклоны и фронты дестабилизируют погоду: синоптик дала прогноз на выходные и неделю 06:01
История праздника Петра и Павла: как отмечали этот день на Руси 06:01
Похолодание усилится перед зноем: синоптик рассказала, когда резко изменится погода 06:02 Карта
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
Гривна к иностранным валютам резко обвалилась: официальный курс 05:59
больше новостей
Зеленский считает ненужными прокуроров, которые "могут посадить только собственную печень" 16:05
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
Сельские депутаты на Херсонщине просят привлечь к ответственности сотрудника отдела "К" СБУ 16:57 Документ
Рада ввела химическую кастрацию педофилов и создала их открытый реестр 14:41
Указ Порошенко "Про ликвидацию и создание местных общих судов" будет отменен, - Рябошапка 10:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok