Ярош закликав "пакувати" і судити італійців в Україні

"У зв'язку з рішенням італійського "незалежного" суду у так званій "справі Віталія Марківа" пропоную провести спецоперацію. Давайте "упакуємо" з десяток італійців, які час від часу приїжджають до нас в Україну. Висунемо їм звинувачення в участі в незаконних збройних формуваннях ДНР/ЛНР і вбивстві мирних українських громадян протягом 2014-2019 років і будемо довго судити. А потім наш "найоб'ектівнейшій" суд винесе вирок про довічне ув'язнення", - написав Ярош.

Крім того, Ярош запропонував діяти таким же чином з громадянами Росії.

Також Ярош звинуватив італійський та український суди в продажності.

"...Наші українські суди такі ж продажні, як і їхні італійські. І без великих фінансових вливань вони "працюють не так". Ось чому тут потрібна участь тих патріотів, які мають гроші", - додав Ярош.

На думку Яроша, українські дипломати у справі Марківа повинні діяти рішучіше.

"А якщо серйозно, то українська дипломатія повинна діяти більш рішуче - як на східному фронті, так і на західному", - підкреслив Ярош.

Як повідомляли Українські Новини, біля посольства Італії мітингують на знак протесту проти вироку військового Марківу.

Раніше Зеленський доручив МЗС та ГПУ терміново зайнятися поверненням в Україну засудженого в Італії Марківа.