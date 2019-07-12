Ярош закликав "пакувати" і судити італійців в Україні

Колишній лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош, який балотується на виборах у Верховну Раду після винесення вироку Віталію Марківу в Італії закликав захопити італійців, які відвідують Україну. Про це Ярош написав на своїй сторінці в Facebook.\r\n"У зв'язку з рішенням італійського "незалежного" суду у так званій "справі Віталія Марківа" пропоную провести спецоперацію. Давайте "упакуємо" з десяток італійців, які час від часу приїжджають до нас в Україну. Висунемо їм звинувачення в участі в незаконних збройних формуваннях ДНР\/ЛНР і вбивстві мирних українських громадян протягом 2014-2019 років і будемо довго судити. А потім наш "найоб'ектівнейшій" суд винесе вирок про довічне ув'язнення", - написав Ярош.\r\nКрім того, Ярош запропонував діяти таким же чином з громадянами Росії. \r\nТакож Ярош звинуватив італійський та український суди в продажності.\r\n"...Наші українські суди такі ж продажні, як і їхні італійські. І без великих фінансових вливань вони "працюють не так". Ось чому тут потрібна участь тих патріотів, які мають гроші", - додав Ярош.\r\nНа думку Яроша, українські дипломати у справі Марківа повинні діяти рішучіше.\r\n"А якщо серйозно, то українська дипломатія повинна діяти більш рішуче - як на східному фронті, так і на західному", - підкреслив Ярош.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, біля посольства Італії мітингують на знак протесту проти вироку військового Марківу.\r\nРаніше Зеленський доручив МЗС та ГПУ терміново зайнятися поверненням в Україну засудженого в Італії Марківа.