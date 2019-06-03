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03 июня 2019, понедельник, 12:12 6016
Верховная Рада и партии 2019-06-03T12:13:19+03:00
Українські Новини
Ярош назвал партию, по списку которой пойдет на досрочные выборы Рады

Ярош назвал партию, по списку которой пойдет на досрочные выборы Рады

Дмитрий Ярош.
Дмитрий Ярош.

Депутат Верховной Рады, экс-глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош (внефракционный) призывает всех националистов объединиться на базе партии "Всеукраинское объединение "Свобода" для участия в досрочных выборах парламента, а также заявляет, что сам примет участие в этом объединении.

Об этом он написал в Facebook, передают Українськi Новини.

"Лучшим антивирусом от вируса промосковского реваншизма является украинский национализм. Поэтому националисты обязательно должны быть представлены в Верховной Раде и иметь там мощную фракцию... Площадкой для единого националистического списка должно стать Всеукраинское объединение "Свобода", - заявил Ярош.

Он отметил, что поддерживает националистический объединительный процесс и дает согласие баллотироваться на досрочных выборах по списку объединенных националистов.

Как сообщали Українськi Новини, Дмитрий Ярош пригрозил Зеленскому повешением на Крещатике. Также Ярош задекларировал право на ТМ "визитка Яроша".

Ранее Ярош отказался поддерживать Порошенко на выборах, хотя был гостем его форума.

Больше новостей о: Дмитрий Ярош Всеукраинское объединение "Свобода" Парламентские выборы 2019 Досрочные выборы Рады

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