Зеленский поручил МИДу и ГПУ срочно заняться возвращением в Украину осужденного в Италии Маркива

Президент Владимир Зеленский поручил руководству Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры срочно заняться вопросом возвращения в Украину военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива, приговоренного судом в Италии к 24 годам лишения свободы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизмененными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине бывшего бойца батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива", - заявил Владимир Зеленский.

Также Президент поручил украинским дипломатам в Италии постоянно быть на связи с заключенным ветераном.

Как сообщали Українськi Новини, два года нацгвардиець Виталий Маркив с украинским и итальянским гражданством находился под стражей в миланский тюрьмы. В течение года, когда идет процесс в Павии, состоялись 17 заседаний.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что правительство Италии работает над отменой действия международных санкций против России.