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12 июля 2019, пятница, 20:37 49
Президент 2019-07-12T20:43:56+03:00
Українські Новини
Зеленский поручил МИДу и ГПУ срочно заняться возвращением в Украину осужденного в Италии Маркива

Зеленский поручил МИДу и ГПУ срочно заняться возвращением в Украину осужденного в Италии Маркива

Виталий Маркив. Фото: facebook/nataliya.kudryk
Виталий Маркив. Фото: facebook/nataliya.kudryk

Президент Владимир Зеленский поручил руководству Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры срочно заняться вопросом возвращения в Украину военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива, приговоренного судом в Италии к 24 годам лишения свободы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизмененными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине бывшего бойца батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива", - заявил Владимир Зеленский.

Также Президент поручил украинским дипломатам в Италии постоянно быть на связи с заключенным ветераном.

Как сообщали Українськi Новини, два года нацгвардиець Виталий Маркив с украинским и итальянским гражданством находился под стражей в миланский тюрьмы. В течение года, когда идет процесс в Павии, состоялись 17 заседаний.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что правительство Италии работает над отменой действия международных санкций против России.

Больше новостей о: МИД Италия ГПУ Владимир Зеленский украино-итальянские отношения Виталий Маркив

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