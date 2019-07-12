Суд в Италии приговорил к 24 годам тюрьмы украинского военного Маркива

Суд города Павиа (Италия) приговорил к 24 годам лишения свободы военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе.\r\nОб этом он написал в Facebook председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий, присутствующий на оглашении приговора, передают Українськi Новини.\r\n"Ужасная новость! Итальянский суд приговорил Виталия Маркива до 24 лет заключения", - сообщил он.\r\nКроме того, суд решил отправить запрос правоохранителям на начало уголовного преследования депутата Верховной Рады, экс-бойца Нацгварии Богдана Маткивского.\r\nПосле оглашения приговора адвокату украинского военного Рафаеле Делла Валле стало плохо в зале суда.\r\n(Новость дополнена подробностями)\r\nКак сообщает "Радио Свобода", во время сегодняшнего заседания судья предоставила заключительное слово подсудимому. Виталий Маркив сказал, что он не хочет углубляться в подробности, поскольку его адвокаты все донесли во время дебатов.\r\n"Я обычный солдат и патриот моей страны, доверяю итальянскому правосудию и жду ваше решение", - сказал украинский военный.\r\n5 июля завершились судебные прения по делу Маркива - его обвиняют в причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году.\r\nАдвокат Маркива Донателла Рапетти попросила суд признать своего подзащитного невиновным. Согласно позиции защиты, нет подтверждений, что Роккелли и его спутник россиянин Андрей Миронов погибли в результате обстрела именно с украинской стороны.\r\nДругой адвокат, Никколо Бертолини Клеричи, указывал на показания о том, что Маркив советовал другим журналистам не ехать в опасные зоны - это, по его словам, ставит под сомнение вероятность того, что нацгвардиець умышленно мог навредить работникам СМИ.\r\nВ то же время обвинение требовало признать Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения.\r\nДва года нацгвардиець Виталий Маркив с украинским и итальянским гражданством находился под стражей в миланский тюрьмы. В течение года, когда идет процесс в Павии, состоялись 17 заседаний.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что правительство Италии работает над тем, чтобы отменить действие международных санкций против России.\r\n