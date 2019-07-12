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12 июля 2019, пятница, 17:25 201 Дополнено
Внешняя политика 2019-07-12T17:25:54+03:00
Українські Новини
Суд в Италии приговорил к 24 годам тюрьмы украинского военного Маркива

Суд в Италии приговорил к 24 годам тюрьмы украинского военного Маркива

Виталий Маркив. Фото: Радио Свобода
Виталий Маркив. Фото: Радио Свобода

Суд города Павиа (Италия) приговорил к 24 годам лишения свободы военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе.

Об этом он написал в Facebook председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий, присутствующий на оглашении приговора, передают Українськi Новини.

"Ужасная новость! Итальянский суд приговорил Виталия Маркива до 24 лет заключения", - сообщил он.

Кроме того, суд решил отправить запрос правоохранителям на начало уголовного преследования депутата Верховной Рады, экс-бойца Нацгварии Богдана Маткивского.

После оглашения приговора адвокату украинского военного Рафаеле Делла Валле стало плохо в зале суда.

(Новость дополнена подробностями)

Как сообщает "Радио Свобода", во время сегодняшнего заседания судья предоставила заключительное слово подсудимому. Виталий Маркив сказал, что он не хочет углубляться в подробности, поскольку его адвокаты все донесли во время дебатов.

"Я обычный солдат и патриот моей страны, доверяю итальянскому правосудию и жду ваше решение", - сказал украинский военный.

5 июля завершились судебные прения по делу Маркива - его обвиняют в причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году.

Адвокат Маркива Донателла Рапетти попросила суд признать своего подзащитного невиновным. Согласно позиции защиты, нет подтверждений, что Роккелли и его спутник россиянин Андрей Миронов погибли в результате обстрела именно с украинской стороны.

Другой адвокат, Никколо Бертолини Клеричи, указывал на показания о том, что Маркив советовал другим журналистам не ехать в опасные зоны - это, по его словам, ставит под сомнение вероятность того, что нацгвардиець умышленно мог навредить работникам СМИ.

В то же время обвинение требовало признать Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения.

Два года нацгвардиець Виталий Маркив с украинским и итальянским гражданством находился под стражей в миланский тюрьмы. В течение года, когда идет процесс в Павии, состоялись 17 заседаний.

Как сообщали Українськi Новини, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что правительство Италии работает над тем, чтобы отменить действие международных санкций против России.

 

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