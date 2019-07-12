У посольства Италии митингуют в знак протеста против приговора военному Маркиву

250 человек митингуют у посольства Италии в Киеве в знак протеста против приговора, вынесенного итальянским судом украинскому военнослужащему Национальной гвардии Виталию Маркиву.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

Митинг начался около 20:00 возле здания посольства на ул. Ярославов Вал.

В акции участвуют около 250 человек, их количество увеличивается.

Они развернули баннер с надписью в поддержку Маркива.

Активисты скандируют: "Свободу Виталию Маркиву!".

На месте находится наряд полиции.

Активисты положили под двери посольства пустые коробки из-под итальянской пиццы.

Митинг у посольства Италии

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский поручил руководству Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры срочно заняться вопросом возвращения в Украину военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива, приговоренного судом в Италии к 24 годам лишения свободы. Также Зеленский поручил украинским дипломатам в Италии постоянно быть на связи с заключенным ветераном.