У посольства Италии митингуют в знак протеста против приговора военному Маркиву

250 человек митингуют у посольства Италии в Киеве в знак протеста против приговора, вынесенного итальянским судом украинскому военнослужащему Национальной гвардии Виталию Маркиву.\r\nОб этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.\r\nМитинг начался около 20:00 возле здания посольства на ул. Ярославов Вал.\r\nВ акции участвуют около 250 человек, их количество увеличивается.\r\nОни развернули баннер с надписью в поддержку Маркива.\r\nАктивисты скандируют: "Свободу Виталию Маркиву!".\r\nНа месте находится наряд полиции.\r\nАктивисты положили под двери посольства пустые коробки из-под итальянской пиццы.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМитинг у посольства Италии\r\nКак сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский поручил руководству Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры срочно заняться вопросом возвращения в Украину военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива, приговоренного судом в Италии к 24 годам лишения свободы. Также Зеленский поручил украинским дипломатам в Италии постоянно быть на связи с заключенным ветераном.