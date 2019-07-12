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12 липня 2019, пʼятниця, 16:46 12
Судова влада 2019-07-12T19:00:04+03:00
Українські Новини
ДБР допитало Цеголко у справі про зникнення обладнання Адміністрації

ДБР допитало Цеголко у справі про зникнення обладнання Адміністрації

Державне бюро розслідувань (ДБР) допитало прес-секретаря колишнього Президента Петра Порошенка Святослава Цеголка у справі про зникнення моніторів і серверів з секретною інформацією з ситуаційної кімнати Адміністрації Президента.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба ДБР.

"Наскільки відомо, то так - допитали його", - сказав співробітник відомства.

При цьому, прес-служба не повідомила, чи був допитаний в рамках справи секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк.

Як повідомляли Українські Новини, 28 травня секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк заявив про зникнення моніторів і серверів з ситуаційної кімнати Адміністрації.

У відповідь Святослав Цеголко, який працював прес-секретарем Порошенка, заявив, що обладнання для ситуаційної кімнати було орендовано за власні гроші Порошенка.

Адміністрація Президента заперечувала інформацію колишнього Президента Петра Порошенка про те, що обладнання для ситуаційної кімнати було взято в оренду.

Допит Цеголко про зникнення обладнання з ситуаційної кімнати АП засекретили.

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