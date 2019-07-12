ДБР допитало Цеголко у справі про зникнення обладнання Адміністрації

Державне бюро розслідувань (ДБР) допитало прес-секретаря колишнього Президента Петра Порошенка Святослава Цеголка у справі про зникнення моніторів і серверів з секретною інформацією з ситуаційної кімнати Адміністрації Президента.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба ДБР.\r\n"Наскільки відомо, то так - допитали його", - сказав співробітник відомства.\r\nПри цьому, прес-служба не повідомила, чи був допитаний в рамках справи секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 28 травня секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк заявив про зникнення моніторів і серверів з ситуаційної кімнати Адміністрації.\r\nУ відповідь Святослав Цеголко, який працював прес-секретарем Порошенка, заявив, що обладнання для ситуаційної кімнати було орендовано за власні гроші Порошенка.\r\nАдміністрація Президента заперечувала інформацію колишнього Президента Петра Порошенка про те, що обладнання для ситуаційної кімнати було взято в оренду.\r\nДопит Цеголко про зникнення обладнання з ситуаційної кімнати АП засекретили.