подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.05 29.7
˟
29 мая 2019, среда, 13:00 566
Силовые структуры 2019-05-29T13:18:38+03:00
Українські Новини
ГБР расследует пропажу мониторов и серверов из ситуационной комнаты АП

ГБР расследует пропажу мониторов и серверов из ситуационной комнаты АП

Государственное бюро расследований (ГБР) открыла дело о пропаже серверов. Фото: 5.ua
Государственное бюро расследований (ГБР) открыла дело о пропаже серверов. Фото: 5.ua

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту исчезновения мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации Президента.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро, передают Українськi Новини.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, начали досудебное расследование относительно возможной потери должностными лицами Администрации Президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну", - сказано в нем.

Отмечается, что 28 мая в СМИ опубликовано видеообращение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка о пропаже в ситуационной комнате Администрации Президента серверов, содержащих секретную информацию.

Уголовное производство зарегистрировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 329 (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Следователи ГБР проводят первоочередные следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств совершения уголовного преступления.

Как сообщали Українськi Новини, 28  мая секретарь СНБО Александр Данилюк заявил о пропаже мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации Президента.

В ответ работавший пресс-секретарем Порошенко Святослав Цеголко заявил, что оборудование для ситуативной комнаты было арендовано за собственные деньги Порошенко.

В то же время бывший замглавы Администрации Дмитрий Шимкив в сентябре 2018 года в интервью изданию "Украинская правда" рассказал, что техника для ситуативной комнаты была получена от других государственных органов.

В частности, серверы предоставила Центральная избирательная комиссия, ряд другой техники - Национальный банк.

Больше новостей о: СНБО ГБР Пропажа серверов

Архив
Новости
Охрана в одесской колонии жестко избила заключенных, которые решились на протест против поборов 14:00
Оля Полякова создает свою "женскую" партию и собирается на выборы 13:52
Невыполнение обязательств по реформированию энергорынка угрожает евроинтеграции Украины, – Климпуш-Цинцадзе 13:37
Пожар на заводе
Пожарные потушили загоревшийся корабль на "Кузнице на Рыбальском" 13:20
Зеленский пообещал "быстро и эффективно" приступить к освобождению восьми пленных бойцов 13:15
больше новостей
От 30-градусной жары до резкого похолодания: синоптик предупредила о смене погоды в большинстве областей 06:00 Карта
Вместо участковых Нацполиция вводит полицейских офицеров общин 10:41
Нет такого факта: Гройсман считает свое образование нормальным и отрицает дело НАБУ по нему 12:50
Во вторник евро резко подешевел 10:35
НАБУ открыло дело на чиновников МОН за злоупотребления с образованием Гройсмана 06:00
больше новостей
На Банковой протестуют против закрытия Киевской детской больницы №7 16:05
Александр Данилюк.
Серверы с секретной информацией из СНБО исчезли, - Данилюк 20:18
Украина потеряет миллиардные инвестиции и тысячи рабочих мест в случае отказа от запуска рынка электроэнергии с 1 июля, – Федерация работодателей ТЭК 14:40 Документ
В Киеве сотни людей имеют поддельные адвокатские свидетельства, - Глава совета адвокатов Рябенко 14:48
Вместо участковых Нацполиция вводит полицейских офицеров общин 10:41
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok