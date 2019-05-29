ГБР расследует пропажу мониторов и серверов из ситуационной комнаты АП

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту исчезновения мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации Президента.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро, передают Українськi Новини.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, начали досудебное расследование относительно возможной потери должностными лицами Администрации Президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну", - сказано в нем.

Отмечается, что 28 мая в СМИ опубликовано видеообращение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка о пропаже в ситуационной комнате Администрации Президента серверов, содержащих секретную информацию.

Уголовное производство зарегистрировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 329 (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Следователи ГБР проводят первоочередные следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств совершения уголовного преступления.

Как сообщали Українськi Новини, 28 мая секретарь СНБО Александр Данилюк заявил о пропаже мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации Президента.

В ответ работавший пресс-секретарем Порошенко Святослав Цеголко заявил, что оборудование для ситуативной комнаты было арендовано за собственные деньги Порошенко.

В то же время бывший замглавы Администрации Дмитрий Шимкив в сентябре 2018 года в интервью изданию "Украинская правда" рассказал, что техника для ситуативной комнаты была получена от других государственных органов.

В частности, серверы предоставила Центральная избирательная комиссия, ряд другой техники - Национальный банк.