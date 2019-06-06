АП и ГУД не арендовали плазмы и сервера для ситуационной комнаты Порошенко

Администрация Президента отрицает информацию бывшего Президента Петра Порошенко о том, что оборудование для ситуационной комнаты было взято в аренду.

Об этом говорится в ответе Администрации на запрос Українських Новин.

"Государственное управление делами не заключало никаких договоров аренды техники для обеспечения функционирования указанного объекта (ситуационного центра) и не осуществляло расходов на указанные цели", - говорится в ответе.

Согласно информации Администрации, в 2018 году по требованию АП Госуправление делами предоставило оперативную панель, диагональю 84" на стойке (передвижную), три ноутбука HP ProBook 470, камеру для видеоконференцсвязи.

На данный момент это оборудование в наличии и находится на учете Госуправления делами.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко могут допросить об исчезновении мониторов и серверов из АП.

Тем временем, ГБР расследует пропажу мониторов и серверов из ситуационной комнаты АП.

Ранее, 28 мая, секретарь СНБО Александр Данилюк заявил о пропаже мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации Президента.