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06 июня 2019, четверг, 10:25 672 Документ
Политика 2019-06-06T10:32:20+03:00
Українські Новини
АП и ГУД не арендовали плазмы и сервера для ситуационной комнаты Порошенко

АП и ГУД не арендовали плазмы и сервера для ситуационной комнаты Порошенко

Петр Порошенко. Фото: пресс-служба
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба

Администрация Президента отрицает информацию бывшего Президента Петра Порошенко о том, что оборудование для ситуационной комнаты было взято в аренду.

Об этом говорится в ответе Администрации на запрос Українських Новин.

"Государственное управление делами не заключало никаких договоров аренды техники для обеспечения функционирования указанного объекта (ситуационного центра) и не осуществляло расходов на указанные цели", - говорится в ответе.

Согласно информации Администрации, в 2018 году по требованию АП Госуправление делами предоставило оперативную панель, диагональю 84" на стойке (передвижную), три ноутбука HP ProBook 470, камеру для видеоконференцсвязи.

На данный момент это оборудование в наличии и находится на учете Госуправления делами.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко могут допросить об исчезновении мониторов и серверов из АП.

Тем временем, ГБР расследует пропажу мониторов и серверов из ситуационной комнаты АП.

Ранее, 28 мая, секретарь СНБО Александр Данилюк заявил о пропаже мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации Президента.

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