АП и ГУД не арендовали плазмы и сервера для ситуационной комнаты Порошенко

Администрация Президента отрицает информацию бывшего Президента Петра Порошенко о том, что оборудование для ситуационной комнаты было взято в аренду.\r\nОб этом говорится в ответе Администрации на запрос Українських Новин.\r\n"Государственное управление делами не заключало никаких договоров аренды техники для обеспечения функционирования указанного объекта (ситуационного центра) и не осуществляло расходов на указанные цели", - говорится в ответе.\r\nСогласно информации Администрации, в 2018 году по требованию АП Госуправление делами предоставило оперативную панель, диагональю 84" на стойке (передвижную), три ноутбука HP ProBook 470, камеру для видеоконференцсвязи.\r\nНа данный момент это оборудование в наличии и находится на учете Госуправления делами.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Порошенко могут допросить об исчезновении мониторов и серверов из АП.\r\nТем временем, ГБР расследует пропажу мониторов и серверов из ситуационной комнаты АП.\r\nРанее, 28 мая, секретарь СНБО Александр Данилюк заявил о пропаже мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации Президента.