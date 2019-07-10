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10 июля 2019, среда, 16:15 1375
Силовые структуры 2019-07-10T16:17:11+03:00
Українські Новини
Допрос Цеголко о пропаже оборудования из ситуационной комнаты АП засекретили

Допрос Цеголко о пропаже оборудования из ситуационной комнаты АП засекретили

Государственное бюро расследований (ГБР) засекретило информацию по допросу пресс-секретаря бывшего Президента Петра Порошенко Святослава Цеголко по делу об исчезновении мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации Президента.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

ГБР отказалось сообщать информацию о допросе Цеголко из-за якобы несоответствия запроса требованиям закона "О доступе к публичной информации".

При этом, в ответе ГБР указало, что данная информация о допросе относится к сведениям досудебного расследования и не может быть раскрыта.

Как сообщали Українські Новини, АП и ГУД не арендовали плазмы и сервера для ситуационной комнаты Порошенко.

Также Порошенко могут допросить об исчезновении мониторов и серверов из АП.

Тем временем, ГБР расследует пропажу мониторов и серверов из ситуационной комнаты АП.

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