Допрос Цеголко о пропаже оборудования из ситуационной комнаты АП засекретили

Государственное бюро расследований (ГБР) засекретило информацию по допросу пресс-секретаря бывшего Президента Петра Порошенко Святослава Цеголко по делу об исчезновении мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации Президента.\r\nОб этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.\r\nГБР отказалось сообщать информацию о допросе Цеголко из-за якобы несоответствия запроса требованиям закона "О доступе к публичной информации".\r\nПри этом, в ответе ГБР указало, что данная информация о допросе относится к сведениям досудебного расследования и не может быть раскрыта.\r\nКак сообщали Українські Новини, АП и ГУД не арендовали плазмы и сервера для ситуационной комнаты Порошенко.\r\nТакже Порошенко могут допросить об исчезновении мониторов и серверов из АП.\r\nТем временем, ГБР расследует пропажу мониторов и серверов из ситуационной комнаты АП.