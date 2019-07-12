підписатися на розсилку
25.75 26.15
28.75 29.45
˟
12 липня 2019, пʼятниця, 16:18 12
Силові структури 2019-07-12T17:00:01+03:00
Українські Новини
НАБУ викликало на допит Луценка

НАБУ викликало на допит Луценка

Генпрокурор Юрій Луценко у своєму робочому кабінеті. Фото: УП
Генпрокурор Юрій Луценко у своєму робочому кабінеті. Фото: УП

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викликало генерального прокурора Юрія Луценка на допит в якості свідка у справі про упередженої кваліфікації дій активіста Евромайдана Івана Бубонця.

Про це прес-секретар Луценка Лариса Сарган повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Сарган повідомляє, що генпрокурор викликаний на допит з приводу прийняття процесуального рішення про передачу кримінального провадження стосовно учасника Евромайдана Бубонця складу прокурорів на чолі з Анжели Стрижевської для проведення досудового розслідування.

Приводом для такого рішення у квітні 2018 року стали заяви учасників "Революції гідності" та публікації деяких ЗМІ про упередженої кваліфікації дій Бубонця під час подій січня-лютого 2014 року.

Згідно з повідомленням Сарган, генеральний прокурор викликається на допит у якості свідка в кримінальному провадженні, порушеній за заявою адвоката потерпілих.

Виробництво зареєстровано за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1, ст. 364 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу.

Раніше президент Володимир Зеленський повторно звернувся до Верховної Ради дати згоду на звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, а також на звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна та призначення на цю посаду заступника глави Адміністрації Президента Вадима Пристайка.

Тим часом НАБУ зобов'язали відкрити справу щодо можливого відмиванню грошей заступником Юрія Луценка.

Більше новин про: НАБУ Юрій Луценко

Архів
Новини
Через високу конкуренцію ціна на електроенергію на новому ринку впала майже на 30%, – Євдокимов 16:59
16 асоціацій підписали Меморандум про забезпечення достовірної інформації у сфері екології 16:34
Зеленський домовився з Філатовим про його відставку у разі зриву строку відкриття мосту 16:26
НАБУ викликало на допит Луценка 16:18
"Метінвест" увійшов до ТОП-10 кращих роботодавців України 16:06
більше новин
Указ Порошенка "Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів" буде скасовано, - Рябошапка 10:00
Дмитро Шимків увійшов до наглядової ради Українського фонду стартапів 12:05
Незначна тріщина в паркані не впливає на безпеку конструкції пішохідно-велосипедного моста, – КМДА 15:53
Зеленський підтвердив, що "телефонне право" в Україні як і раніше працює, – Якубін 16:28
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на липень на 10,4% на зустрічі із Зеленським 19:02
більше новин
Міст Кличко. Фото: Інформатор
У Києві на скандальному "мосту Кличка" з'явилася нова тріщина і провисли троси 08:15
Фото дня: У Карпатах йде сніг, а температура опустилася до +3°С 17:59
Українські миротворці місії ООН в ДР Конго поповнили запаси необхідного майна: з дому прилетіла "вантажівка" 08:21 Фото
Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda
Рада ухвалила Виборчий кодекс 12:15
Представники бізнес-спільноти вимагають від ДБР розслідувати участь Мін'юсту в рейдерських схемах 11:09
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok