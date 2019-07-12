НАБУ викликало на допит Луценка

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викликало генерального прокурора Юрія Луценка на допит в якості свідка у справі про упередженої кваліфікації дій активіста Евромайдана Івана Бубонця.

Про це прес-секретар Луценка Лариса Сарган повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Сарган повідомляє, що генпрокурор викликаний на допит з приводу прийняття процесуального рішення про передачу кримінального провадження стосовно учасника Евромайдана Бубонця складу прокурорів на чолі з Анжели Стрижевської для проведення досудового розслідування.

Приводом для такого рішення у квітні 2018 року стали заяви учасників "Революції гідності" та публікації деяких ЗМІ про упередженої кваліфікації дій Бубонця під час подій січня-лютого 2014 року.

Згідно з повідомленням Сарган, генеральний прокурор викликається на допит у якості свідка в кримінальному провадженні, порушеній за заявою адвоката потерпілих.

Виробництво зареєстровано за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1, ст. 364 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу.

Раніше президент Володимир Зеленський повторно звернувся до Верховної Ради дати згоду на звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, а також на звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна та призначення на цю посаду заступника глави Адміністрації Президента Вадима Пристайка.

Тим часом НАБУ зобов'язали відкрити справу щодо можливого відмиванню грошей заступником Юрія Луценка.