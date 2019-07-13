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13 липня 2019, субота, 06:00 6 Карта
Життя 2019-07-13T06:15:02+03:00
Українські Новини
Літо незабаром повернеться: синоптик дала прогноз на вихідні і пообіцяла різке потепління

Літо незабаром повернеться: синоптик дала прогноз на вихідні і пообіцяла різке потепління

Дощ. Фото: dreamstime.com
Дощ. Фото: dreamstime.com

На вихідних в Україні буде різноманітна погода. Сонця - багато, дощів - багато, хмари - гарні і багато тепла і холоду. Пора задуматися, що майже половина літа вже позаду.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За словами синоптика, в суботу 13 липня дощі, місцями з грозами, вірогідні в західних областях, на півночі та місцями на Сході.

У той же час, в центральних областях і на півдні буде переважати суха сонячна погода.

Температура повітря буде комфортною, вдень +20 + 26 градусів, на півдні + 24 + 28 градусів. Вночі, звичайно, холодніше, + 12 + 16 градусів, в Карпатах + 8 + 13 градусів.

У неділю, 14 липня дощі з окремими грозами пройдуть на Заході та Півночі, на решті території - без істотних опадів.

"Температура повітря буде якоюсь нервовою: на Заході похолоднішає до + 17 + 23 градусів, на півдні і сході підтягнеться лайт-спека, + 25 + 29 градусів, на півночі і в центрі буде комфортно, + 22 + 26 градусів", - написала Діденко.

У Києві в суботу і неділю ймовірні локальні дощі і місцями з грозою, тому потрібно не забувати парасольки і засоби захисту від дощу.

"Хто збирається вночі не спати, бонус - у нічні години ймовірність дощів у столиці та околицях незначна, можна милуватися зірками і блискучим Дніпром", - попередила Діденко.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталя Діденко/Facebook

Температура повітря у Києві 13 липня вдень + 21 + 24 градуси 14 липня + 23 + 25 градусів. Вночі передбачається в межах + 10 + 14 градусів, прохолодно.

"Істотне потепління прийде в Україну з 19 липня", - повідомила синоптик.

Як повідомляли Українські Новини, циклони і фронти дестабілізують погоду, а похолодання посилиться перед спекою: синоптик розповіла, коли різко зміниться погода, а Циклон Pirmin і антициклон Winnie посилять прохолоду.

Тим часом, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в суботу в Україні буде від +5 вночі до +27 вдень.

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