Літо незабаром повернеться: синоптик дала прогноз на вихідні і пообіцяла різке потепління

На вихідних в Україні буде різноманітна погода. Сонця - багато, дощів - багато, хмари - гарні і багато тепла і холоду. Пора задуматися, що майже половина літа вже позаду.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\nЗа словами синоптика, в суботу 13 липня дощі, місцями з грозами, вірогідні в західних областях, на півночі та місцями на Сході.\r\nУ той же час, в центральних областях і на півдні буде переважати суха сонячна погода.\r\nТемпература повітря буде комфортною, вдень +20 + 26 градусів, на півдні + 24 + 28 градусів. Вночі, звичайно, холодніше, + 12 + 16 градусів, в Карпатах + 8 + 13 градусів.\r\nУ неділю, 14 липня дощі з окремими грозами пройдуть на Заході та Півночі, на решті території - без істотних опадів.\r\n"Температура повітря буде якоюсь нервовою: на Заході похолоднішає до + 17 + 23 градусів, на півдні і сході підтягнеться лайт-спека, + 25 + 29 градусів, на півночі і в центрі буде комфортно, + 22 + 26 градусів", - написала Діденко.\r\nУ Києві в суботу і неділю ймовірні локальні дощі і місцями з грозою, тому потрібно не забувати парасольки і засоби захисту від дощу.\r\n"Хто збирається вночі не спати, бонус - у нічні години ймовірність дощів у столиці та околицях незначна, можна милуватися зірками і блискучим Дніпром", - попередила Діденко.\r\nКарта: Наталя Діденко\/Facebook\r\nТемпература повітря у Києві 13 липня вдень + 21 + 24 градуси 14 липня + 23 + 25 градусів. Вночі передбачається в межах + 10 + 14 градусів, прохолодно.\r\n"Істотне потепління прийде в Україну з 19 липня", - повідомила синоптик.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, циклони і фронти дестабілізують погоду, а похолодання посилиться перед спекою: синоптик розповіла, коли різко зміниться погода, а Циклон Pirmin і антициклон Winnie посилять прохолоду.\r\nТим часом, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в суботу в Україні буде від +5 вночі до +27 вдень.