В суботу в Україні буде від +5 вночі до +27 вдень

13 липня в Києві мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +21...+23 градуси.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +18...+24 градуси.\r\nУ Карпатах вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +12...+17 градусів.\r\nУ Моршині вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +22...+24 градуси.\r\nУ Трускавці вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +22...+24 градуси.\r\nУ Сваляві вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +22...+24 градуси.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, вдень +18...+24 градуси.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +19...+25 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +9...+16 градусів, вдень +19...+25 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +21...+27 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +22...+27 градусів.У Ялті без істотних опадів.\r\nТемпература вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\n12 липня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+24 градуси; в районі Одеси і Приморського +17...+18 градусів, у Дніпрі біля Києва +19 градусів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, циклони і фронти дестабілізують погоду в Україні. \r\nПохолодання посилиться перед спекою: синоптик розповіла, коли різко зміниться погода, а Циклон Pirmin і антициклон Winnie посилять прохолоду.\r\nТим часом, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, перед вихідними в Карпатах похолоднішає до +3, а моря місцями прогріються до +24.