Перед выходными в Карпатах похолодает до +3, а моря местами прогреются до +24

12 июля в Киеве переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с.Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 3-8 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +6…+13 градусов, днем +17…+23 градуса.\r\nВ Карпатах ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +3…+8 градусов, днем +7…+12 градусов.\r\nВ Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +19…+21 градус.\r\nВ Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов.\r\nВ Сваляве ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +19…+21 градус.\r\nНа севере Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +17…+23 градуса.\r\nВ центре Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +18…+25 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +20…+26 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +20…+27 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +21…+26 градусов.\r\nВ Ялте ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью +11…+13 градусов, днем +23…+25 градусов.\r\n11 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+24 градуса; в районе Одессы и Приморского +17…+19 градусов; в Днепре возле Киева +19 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу: синоптик рассказала, когда изменится погода.\r\nТем временем, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в четверг в Украине грозы и дожди продолжат атаковать Украину, местами похолодает до +2.