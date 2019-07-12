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  • "Нафтогаз" не відкликав судовий позов, не дивлячись на загрозу звільнення голови правління компанії Коболєва
12 липня 2019, пʼятниця, 13:58 19
Економіка 2019-07-12T16:30:04+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" не відкликав судовий позов, не дивлячись на загрозу звільнення голови правління компанії Коболєва

"Нафтогаз" не відкликав судовий позов, не дивлячись на загрозу звільнення голови правління компанії Коболєва

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не відкликала позов, зупиняє постанову Кабінету Міністрів про направлення 90% чистого прибутку компанії за 2018 рік на виплату дивідендів до державного бюджету не дивлячись на загрозу звільнення голови правління компанії Андрія Коболєва.

Про це Українським Новинам повідомили в прес-службі "Нафтогазу".

"Ні, позов не був відкликаний", - повідомили в прес-службі.

Інших подробиць в прес-службі не повідомили.

Як повідомляли Українські Новини, Гройсман запропонував керівництву "Нафтогазу" повернути 390 млн гривень премій.

Також "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на липень на 10,4% на зустрічі із Зеленським.

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