"Нафтогаз" не відкликав судовий позов, не дивлячись на загрозу звільнення голови правління компанії Коболєва

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не відкликала позов, зупиняє постанову Кабінету Міністрів про направлення 90% чистого прибутку компанії за 2018 рік на виплату дивідендів до державного бюджету не дивлячись на загрозу звільнення голови правління компанії Андрія Коболєва.

Про це Українським Новинам повідомили в прес-службі "Нафтогазу".

"Ні, позов не був відкликаний", - повідомили в прес-службі.

Інших подробиць в прес-службі не повідомили.

Як повідомляли Українські Новини, Гройсман запропонував керівництву "Нафтогазу" повернути 390 млн гривень премій.

Також "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на липень на 10,4% на зустрічі із Зеленським.