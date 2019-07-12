"Нафтогаз" не відкликав судовий позов, не дивлячись на загрозу звільнення голови правління компанії Коболєва

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не відкликала позов, зупиняє постанову Кабінету Міністрів про направлення 90% чистого прибутку компанії за 2018 рік на виплату дивідендів до державного бюджету не дивлячись на загрозу звільнення голови правління компанії Андрія Коболєва.\r\nПро це Українським Новинам повідомили в прес-службі "Нафтогазу".\r\n"Ні, позов не був відкликаний", - повідомили в прес-службі.\r\nІнших подробиць в прес-службі не повідомили.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Гройсман запропонував керівництву "Нафтогазу" повернути 390 млн гривень премій.\r\nТакож "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на липень на 10,4% на зустрічі із Зеленським.