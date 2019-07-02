Гройсман предложил руководству "Нефтегаза" вернуть 390 млн гривен премий

Премьер-министр Владимир Гройсман предложил руководству Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" вернуть 389,3 млн гривен премий, выплаченные по итогам работы за 2018 год.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабмина, передают Українські Новини.

"У меня нет дискуссий с руководством "Нефтегаза". Оно достаточно циничный монополист, с которым мне не по дороге. Предлагаю им, чтобы вернули премии - это будет справедливо", - сказал Гройсман.

Также он добавил, что руководство "Нефтегаза" провалило утвержденную правительством программу добычи газа 2020.

Как сообщали Українські Новини, руководство "Нефтегаза" разделило гигантское вознаграждение в 127 млн грн.

Позже стал известен список, кому "Нефтегаз" выплатит гигантские премии.

Тем временем получив гигантскую премию, Коболев решил отказаться от зарплаты.