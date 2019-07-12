Геращенко за травень заробила більше всіх, а Сироїд - менше всіх

Заробітна плата голови Верховної Ради Андрія Парубія за травень становила 46,1 тис. гривень, його першого заступника Ірини Геращенко - 48,6 тис. гривень, заступника голови Оксани Сироїд - 42,3 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату Ради на запит Українських Новин.

Зарплата Парубія за травень становила 46 104 гривні.

Перший віцеспікер Геращенко отримала в травні 48 602,4 гривні, а заступник Сироїд - 42 262 гривні.

Крім того, Парубію, Геращенко і Сироїд у травні було нараховано по 38 420 гривень на виконання депутатських повноважень.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата голови Ради Андрія Парубія за квітень склала 46,1 тис. гривень, його першого заступника Ірини Геращенко - 48,6 тис. гривень, а заступника голови Оксани Сыроид - 42,3 тис. гривень.

Парубій і більше половини депутатів отримали понад 40 млн гривень компенсації за оренду житла в 2018 році.

Крім того НАБУ відкрило справу на Парубія.