Геращенко за травень заробила більше всіх, а Сироїд - менше всіх

Заробітна плата голови Верховної Ради Андрія Парубія за травень становила 46,1 тис. гривень, його першого заступника Ірини Геращенко - 48,6 тис. гривень, заступника голови Оксани Сироїд - 42,3 тис. гривень.\r\nПро це йдеться у відповіді апарату Ради на запит Українських Новин.\r\nЗарплата Парубія за травень становила 46 104 гривні.\r\nПерший віцеспікер Геращенко отримала в травні 48 602,4 гривні, а заступник Сироїд - 42 262 гривні.\r\nКрім того, Парубію, Геращенко і Сироїд у травні було нараховано по 38 420 гривень на виконання депутатських повноважень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, зарплата голови Ради Андрія Парубія за квітень склала 46,1 тис. гривень, його першого заступника Ірини Геращенко - 48,6 тис. гривень, а заступника голови Оксани Сыроид - 42,3 тис. гривень.\r\nПарубій і більше половини депутатів отримали понад 40 млн гривень компенсації за оренду житла в 2018 році.\r\nКрім того НАБУ відкрило справу на Парубія.