НАБУ открыло дело на Парубия

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств председателем Верховной Рады Андреем Парубием, который накануне обсудил инаугурацию с Владимиром Зеленским.\r\nОб этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.\r\n"10.04.2019 уполномоченным лицом Национального бюро во исполнение постановления следственного судьи Соломенского суда Киева от 02.04.2019 по делу внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о признаках преступлений, предусмотренных ч.1 ст.364, ч.1 ст.210 Уголовного кодекса", - говорится в ответе.\r\nВедется досудебное расследование.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств главой Верховной Рады Андреем Парубием.\r\nУ Парубия признались, что он купался в бассейне отеля во время визита в Катар на Ассамблею Межпарламентского союза.\r\nПарубий задекларировал 878 тыс. гривен дохода и приобретенную квартиру во Львове за 2018 год.\r\n