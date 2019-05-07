НАБУ открыло дело на Парубия

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств председателем Верховной Рады Андреем Парубием, который накануне обсудил инаугурацию с Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

"10.04.2019 уполномоченным лицом Национального бюро во исполнение постановления следственного судьи Соломенского суда Киева от 02.04.2019 по делу внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о признаках преступлений, предусмотренных ч.1 ст.364, ч.1 ст.210 Уголовного кодекса", - говорится в ответе.

Ведется досудебное расследование.

Как сообщали Українськi Новини, Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств главой Верховной Рады Андреем Парубием.

У Парубия признались, что он купался в бассейне отеля во время визита в Катар на Ассамблею Межпарламентского союза.

Парубий задекларировал 878 тыс. гривен дохода и приобретенную квартиру во Львове за 2018 год.