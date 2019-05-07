подписаться на рассылку
0 0
0 0
˟
07 мая 2019, вторник, 06:00 16540
Верховная Рада и партии 2019-05-07T08:00:02+03:00
Українські Новини
НАБУ открыло дело на Парубия

НАБУ открыло дело на Парубия

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств председателем Верховной Рады Андреем Парубием, который накануне обсудил инаугурацию с Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

"10.04.2019 уполномоченным лицом Национального бюро во исполнение постановления следственного судьи Соломенского суда Киева от 02.04.2019 по делу внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о признаках преступлений, предусмотренных ч.1 ст.364, ч.1 ст.210 Уголовного кодекса", - говорится в ответе.

Ведется досудебное расследование.

Как сообщали Українськi Новини, Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств главой Верховной Рады Андреем Парубием.

У Парубия признались, что он купался в бассейне отеля во время визита в Катар на Ассамблею Межпарламентского союза.

Парубий задекларировал 878 тыс. гривен дохода и приобретенную квартиру во Львове за 2018 год.

 

Больше новостей о: Верховная Рада Уголовное дело Расследование Парубий НАБУ Нецелевая растрата

Архив
Новости
В апреле международные резервы сократились из-за госдолга 09:30
Ниагарский водопад засветился синим в честь рождения сына принца Гарри и Меган Маркл 09:28
Основной версией пожара в самолете в "Шереметьево" является ошибка пилота 09:07
Стало известно, кто будет сажать Порошенко, - Крюкова 09:05
Не курить и не толстеть: Супрун дала советы, как не заболеть диабетом 09:00
больше новостей
В Украину идет снежный циклон Xerxes: синоптик предупредила о похолодании и контрастной погоде 06:00 Карта
НАБУ открыло дело на Парубия 06:00
Петр Порошенко. Фото: сайт Президента Украины
Порошенко вызвали на допрос в ГПУ на 7 мая 14:14
Каждая пятая долларовая купюра в Украине - поддельная: как распознать фальшивку 06:45
полковник Александр Астахов. Фото: пресс-служба командования Воздушных сил Вооруженных сил
Правоохранители изъяли дома у одного из руководителей Воздушных сил 2 млн рублей и секретные документы: полный перечень 12:54
больше новостей
Петр Порошенко. Фото: сайт Президента Украины
Порошенко вызвали на допрос в ГПУ на 7 мая 14:14
В Украину идет снежный циклон Xerxes: синоптик предупредила о похолодании и контрастной погоде 06:00 Карта
Каждая пятая долларовая купюра в Украине - поддельная: как распознать фальшивку 06:45
Смертельное ДТП под Винницей.
В смертельном ДТП в Винницкой области погибли четыре человека 15:55
Савик Шустер. Фото: Страна
В Украину вернулся журналист Савик Шустер 23:28
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok