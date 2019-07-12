Перед вихідними рубль подешевшав у київських обмінниках

У п'ятницю, 12 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 11 липня, залишився без змін і становив 3,61 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу впав на 2 копійки і становив 4,18 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля в обмінниках 12 липня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,61 4,18 Максимальний 3,95 5,00 Мінімальний 2,50 4,07

Як повідомляли Українські Новини, долар трохи просів, а євро подорожчав перед вихідними.

Рубль після падіння почав дорожчати у київських обмінниках. Раніше гривні до іноземних валют різко обвалилася.

Також річна інфляція за підсумками червня перевищила прогноз НБУ.