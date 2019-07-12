Перед вихідними рубль подешевшав у київських обмінниках

У п'ятницю, 12 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 11 липня, залишився без змін і становив 3,61 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу впав на 2 копійки і становив 4,18 гривень за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля в обмінниках 12 липня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,61\r\n4,18\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,95\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n4,07\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, долар трохи просів, а євро подорожчав перед вихідними.\r\nРубль після падіння почав дорожчати у київських обмінниках. Раніше гривні до іноземних валют різко обвалилася.\r\nТакож річна інфляція за підсумками червня перевищила прогноз НБУ.