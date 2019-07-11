Попри скандал з бракованими бронежилетами Турчинов зробив вигляд, що не зрозумів, за що Зеленський хоче його люструвати

Попри скандал з бракованими бронежилетами Турчинов зробив вигляд, що не зрозумів, за що Зеленський хоче його л

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов не розуміє, з якоїсь причини Президент Володимир Зеленський ініціює введення люстрації проти нього.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"З подивом дізнався, що до цієї кампанії приєднався і пан Зеленський, який запропонував мені ще й люструвати", - написав екс-секретар, порівнюючи ситуацію з бажанням "трибуналу" бойовиків залучити його до "найвищої міри покарання".

Турчинов заявив, що йому "не соромно за свою діяльність за останні п'ять років".

"За всі свої дії я готовий відповідати перед Богом і перед країною. Але мені шкода, що оточення чинного Президента синхронізує його заяви з брудними провокаціями тих, хто веде проти України жорстоку і криваву війну", - написав Турчинов.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР опублікувало розмови в Міноборони про закупівлі бракованих бронежилетів для армії.

Раніше розслідування журналіста Дениса Бігуса встановило, що "Укроборонпром" в 7 разів переплатив за висотоміри з РФ. Також Луценко заявив, що контрабандні запчастини з РФ поставлялися на "Кузню" і були успішно встановлені на БТРи.

ДБР почало розслідувати корупцію в "Укроборонпромі".