підписатися на розсилку
25.7 26.1
28.65 29.3
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • Попри скандал з бракованими бронежилетами Турчинов зробив вигляд, що не зрозумів, за що Зеленський хоче його люструвати
11 липня 2019, четвер, 22:51 31
Політика 2019-07-12T00:30:01+03:00
Українські Новини
Попри скандал з бракованими бронежилетами Турчинов зробив вигляд, що не зрозумів, за що Зеленський хоче його л

Попри скандал з бракованими бронежилетами Турчинов зробив вигляд, що не зрозумів, за що Зеленський хоче його люструвати

Олександр Турчинов. Фото: nahnews
Олександр Турчинов. Фото: nahnews

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов не розуміє, з якоїсь причини Президент Володимир Зеленський ініціює введення люстрації проти нього.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"З подивом дізнався, що до цієї кампанії приєднався і пан Зеленський, який запропонував мені ще й люструвати", - написав екс-секретар, порівнюючи ситуацію з бажанням "трибуналу" бойовиків залучити його до "найвищої міри покарання".

Турчинов заявив, що йому "не соромно за свою діяльність за останні п'ять років".

"За всі свої дії я готовий відповідати перед Богом і перед країною. Але мені шкода, що оточення чинного Президента синхронізує його заяви з брудними провокаціями тих, хто веде проти України жорстоку і криваву війну", - написав Турчинов.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР опублікувало розмови в Міноборони про закупівлі бракованих бронежилетів для армії.

Раніше розслідування журналіста Дениса Бігуса встановило, що "Укроборонпром" в 7 разів переплатив за висотоміри з РФ. Також Луценко заявив, що контрабандні запчастини з РФ поставлялися на "Кузню" і були успішно встановлені на БТРи.

ДБР почало розслідувати корупцію в "Укроборонпромі".

Більше новин про: РНБО Люстрація Олександр Турчинов Корупція в "Укроборонпромі" Закон про люстрацію

Архів
Новини
Зеленський сказав, що об'єднує Україну і Молдову 23:54
Зеленський призначив стипендії імені Лук'яненка 11 політв'язням 23:44
Народний артист викинувся з вікна своєї квартири в Києві і залишив записку 23:16
Попри скандал з бракованими бронежилетами Турчинов зробив вигляд, що не зрозумів, за що Зеленський хоче його люструвати 22:51
Скандального Куницького з паспортом Ізраїлю зняла з виборів ЦВК 22:27
більше новин
Анатолій Шарій. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Апеляційний суд визнав законним скасування розшуку і заочного арешту Шарія 14:20
Зеленський підтвердив, що "телефонне право" в Україні як і раніше працює, – Якубін 16:28
Незначна тріщина в паркані не впливає на безпеку конструкції пішохідно-велосипедного моста, – КМДА 15:53
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на липень на 10,4% на зустрічі із Зеленським 19:02
"Лото-Забава": у Полтаві зірвано перший джекпот 2019 року 11:59
більше новин
Міст Кличко. Фото: Інформатор
У Києві на скандальному "мосту Кличка" з'явилася нова тріщина і провисли троси 08:15
Російський військовий корабель зайшов у закритий район проведення стрільб на "Сі Бриз-2019" 11:27
НБУ скасував обмеження на репатріацію дивідендів 09:08
Фото дня: У Карпатах йде сніг, а температура опустилася до +3°С 17:59
Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda
Рада ухвалила Виборчий кодекс 12:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok