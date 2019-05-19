Порошенко уволил Турчинова

Президент Петр Порошенко уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова, который ранее подал в отставку.

Об этом говорится в указе №297 от 19 мая, передают Українськi Новини.

Турчинов подал в отставку 17 мая.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко уволил главу Администрации Президента Игоря Райнина и его заместителя Сергея Марченко.

Также Климкин решил подать в отставку и пойти на выборы в Раду.

Турчинов заявил о поддержке Порошенко на выборах Президента.