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19 мая 2019, воскресенье, 22:33 336
Президент 2019-05-20T00:30:34+03:00
Українські Новини
Порошенко уволил Турчинова

Порошенко уволил Турчинова

Александр Турчинов. Фото: NGUmainpage/Facebook
Александр Турчинов. Фото: NGUmainpage/Facebook

Президент Петр Порошенко уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова, который ранее подал в отставку.

Об этом говорится в указе №297 от 19 мая, передают Українськi Новини.

Турчинов подал в отставку 17 мая.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко уволил главу Администрации Президента Игоря Райнина и его заместителя Сергея Марченко.

Также Климкин решил подать в отставку и пойти на выборы в Раду.

Турчинов заявил о поддержке Порошенко на выборах Президента.

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