Порошенко уволил Турчинова

Президент Петр Порошенко уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова, который ранее подал в отставку.\r\nОб этом говорится в указе №297 от 19 мая, передают Українськi Новини.\r\nТурчинов подал в отставку 17 мая.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Порошенко уволил главу Администрации Президента Игоря Райнина и его заместителя Сергея Марченко.\r\nТакже Климкин решил подать в отставку и пойти на выборы в Раду.\r\nТурчинов заявил о поддержке Порошенко на выборах Президента.