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09 июля 2019, вторник, 14:34 711
Силовые структуры 2019-07-09T14:36:32+03:00
Українські Новини
ГБР опубликовало разговоры в Минобороны о закупке бракованных бронежилетов для армии

ГБР опубликовало разговоры в Минобороны о закупке бракованных бронежилетов для армии

Государственное бюро расследований заявляет, что сотрудники Министерства обороны скрыли информацию о закупке некачественных бронежилетов "Корсар".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

Бюро также разместило перехваченные телефонные разговоры сотрудников Минобороны и представителя поставщика (предприятие "Темп-3000"), из которых следует, что чиновники знали о закупке некачественных бронежилетов в армию и пытались скрыть этот факт.

"Учитывая общественный резонанс вокруг досудебного расследования уголовного производства по факту закупки должностными лицами Минобороны по завышенным ценам вещевого имущества, которое не соответствует техническим требованиям, публикуем некоторые фрагменты разговоров этих чиновников. Они знали о том, что бронежилеты простреливаются, но, несмотря на это, приняли продукцию у производителя", - заявляет ГБР.

На видео также демонстрируются лабораторные испытания изъятых в ходе следственных действий бронежилетов "Корсар" 1-4 класса защиты.

Следователи ГБР изъяли 11 000 таких экземпляров.

Для окончательных выводов о несоответствии закупленного вещевого имущества назначен комплекс экспертиз.

По предварительным данным, действия чиновников нанесли ущерб государству в сумме около 100 000 000 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту поставки некачественных бронежилетов для Министерства обороны.

В рамках указанного уголовного дела были проведены обыски 26 июня в доме бывшего помощника министра обороны и экс-советника Президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова.

Директор ГБР подчеркнул, что Бирюков является на данный момент не подозреваемым, а свидетелем.

Партия Порошенко "Европейская солидарность" назвала обыск политическим преследованием и попыткой реванша пророссийских сил.

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