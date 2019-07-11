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11 липня 2019, четвер, 15:16 5
Суспільство 2019-07-11T15:26:55+03:00
Українські Новини
Годунок вважає, що Зеленський очорнив його під вибори, щоб допомогти кандидату "Слуги народу"

Годунок вважає, що Зеленський очорнив його під вибори, щоб допомогти кандидату "Слуги народу"

Секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок, якого Президент Володимир Зеленський вигнав із залу засідань, пов'язує інформаційну атаку на нього з виборами у Верховну Раду. Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

Годунок пов'язав ситуацію з майбутніми виборами в Раду.

"Президент приїхав спеціально, щоб мене "замочити", щоб його кандидат від "Слуги народу" виграв вибори в Раду. Тільки він забув, що кандидат від Зе "парашутист" – його кинули з Києво-Святошинського району до нас. Він не виграє вибори, тому вони мене "замочили", що Ви цього не розумієте? Він (Зеленський) спеціально облив брудом як його конкурента кандидата, щоб люди за мене не проголосували. Тільки він забув, що мене тут тричі обирали депутатом і будуть обирати і далі, тому що я працюю з людьми і намагаюся їм служити, а не вирішувати якісь свої питання", - зазначив секретар міськради.

Годунок підкреслив, що голосував за Зеленського на виборах Президента, але розчарувався в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, Годунок назвав Зеленського "неадекватним".

Тим часом вигнаний Зеленським Годунок сам йде в СБУ скаржитися на Президента.

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