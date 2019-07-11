Годунок назвав Зеленського "неадекватним"

Секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок, який йде в СБУ скаржитися на Президента Володимира Зеленського, вважає його неадекватним.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Це неадекватна людина. Це не Президент, про що ви говорите? Президент не має морального права навіть назвати злочинця-злочинцем, поки немає відповідного рішення суду. А тут він згадав, що було в 97 або 99 році за "України без Кучми". Послухайте, про що тут взагалі говорити?", - сказав Годунок.

Як повідомляли Українські Новини, Бориспільський чиновник, якого Зеленський вигнав, голосував за "чесного ПреЗЕдента".

Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що подзвонить виконуючому обов'язки голови Служби безпеки України Івану Баканову, щоб той розібрався з секретарем бориспільської міської ради Ярославом Годунком.