підписатися на розсилку
25.7 26.1
28.65 29.3
˟
11 липня 2019, четвер, 13:32 29
Політика 2019-07-11T15:15:03+03:00
Українські Новини
Годунок назвав Зеленського "неадекватним"

Годунок назвав Зеленського "неадекватним"

Ярослав Годунок. Фото: facebook.com/Ярослав Годунок
Ярослав Годунок. Фото: facebook.com/Ярослав Годунок

Секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок, який йде в СБУ скаржитися на Президента Володимира Зеленського, вважає його неадекватним.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Це неадекватна людина. Це не Президент, про що ви говорите? Президент не має морального права навіть назвати злочинця-злочинцем, поки немає відповідного рішення суду. А тут він згадав, що було в 97 або 99 році за "України без Кучми". Послухайте, про що тут взагалі говорити?", - сказав Годунок.

Як повідомляли Українські Новини, Бориспільський чиновник, якого Зеленський вигнав, голосував за "чесного ПреЗЕдента".

Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що подзвонить виконуючому обов'язки голови Служби безпеки України Івану Баканову, щоб той розібрався з секретарем бориспільської міської ради Ярославом Годунком.

Більше новин про: Скандал Володимир Зеленський Ярослав Годунок

Архів
Новини
Будівництво метро на Виноградар йде за графіком, дві нові станції відкриють у 2021 році, - Кличко 15:36
Годунок вважає, що Зеленський очорнив його під вибори, щоб допомогти кандидату "Слуги народу" 15:16
Зеленський доручив Кабміну розробити і подати до Ради законопроект про посилення радіаційної безпеки 14:58
Львівський губернатор Мальський звільнив першого заступника Замлинського 14:54
Зеленський сказав Кличку, що призначить замість нього главою міськадміністрації іншу людину 14:49
більше новин
Анатолій Шарій. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Апеляційний суд визнав законним скасування розшуку і заочного арешту Шарія 14:20
Кандидат у нардепи Червоненко заявив, що мер Одеси Труханов перешкоджає передвиборчій агітації 16:56
"Лото-Забава": у Полтаві зірвано перший джекпот 2019 року 11:59
Телеміст можливий, якщо наша студія в Сімферополі, а Путін включається з Гааги, - Садовий 12:33
За три роки Львівська тютюнова фабрика не купила жодної акцизної марки для сигарет, - ЗМІ 12:27
більше новин
Міст Кличко. Фото: Інформатор
У Києві на скандальному "мосту Кличка" з'явилася нова тріщина і провисли троси 08:15
Зеленський призначив людину з орбіти Коломойського членом Нацради з питань телебачення і радіо 16:36
Російський військовий корабель зайшов у закритий район проведення стрільб на "Сі Бриз-2019" 11:27
НБУ скасував обмеження на репатріацію дивідендів 09:08
ГПУ підозрює бенефіціарних власників NewsOne у фінансуванні тероризму 17:51
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok