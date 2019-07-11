Громадяни не чорти і я не чорт, - Годунок відповів Зеленському на образу

Секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок, який піде в СБУ, щоб скаржитися на Президента, відповів Зеленському на образу.

Про це він розповів в інтерв'ю Українським Новинам.



"А як ви думаєте, якщо я пройшов революцію, їздив на війну, а мені тут якийсь, навіть не знаю, як його назвати, щоб не бути схожим на нього, називає мене чортом? Громадяни не чорти і я не чорт. Я на революцію гідності ходив, щоб такі як він і Янукович не дозволяли собі такої поведінки і обзивати при цьому", - повідомив Годунок.



Годунок чув на відео як Зеленський назвав його не тільки чортом, але розбійником і бандитом.



"Де цей чорт? Зателефонуйте Баканову (главі СБУ), нехай його знайде", - сказав Президент.



Як повідомляли Українські Новини, Зеленський зі скандалом вигнав секретаря Бориспільської міськради із зустрічі і сказав, що подзвонить виконуючому обов'язки голови Служби безпеки України Івану Баканову, щоб той розібрався з Ярославом Годунком.

Тим часом, як повідомляли ЗМІ, у 2000 році, працюючи водієм у "Беркуті", Годунок з ще одним міліціонером увірвалися в квартиру киянки і зажадали грошей, погрожуючи кримінальним переслідуванням. Також побили сина-інваліда, прикували до батареї наручниками і вимагали 1000 доларів. Затримали "міліціонерів-перевертнів" після того, як запеленгували вкрадений з квартири телефон.

У 2002 році Святошинський районний суд Києва виніс вирок Годунку за трьома статтями Кримінального кодексу - розбій (ст. 142 ч. 3 КК України), перевищення влади (ст. 166 ч. 2 КК України) та порушення недоторканності житла громадян (ст. 130 КК України). Засудили до п'ятирічного терміну, але замінили випробувальним терміном у три роки, врахувавши першу судимість, щире розкаяння та відшкодування шкоди постраждалим. В даний час судимість вважається погашеною.