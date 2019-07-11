Річна інфляція за підсумками червня перевищила прогноз НБУ

Фактичний показник річної інфляції за підсумками червня перевищив траєкторію прогнозу, яка опублікована в "інфляційному звіті" Національного банку.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nВодночас відхилення від прогнозу істотно скоротилося, якщо порівняти з травнем, завдяки очікуваному вичерпання впливу несприятливих факторів пропозиції.\r\nЗазначається, що базова інфляція знижувалася навіть трохи швидше, ніж прогнозувалося.\r\nБазова інфляція в червні залишилася на рівні 7,4% в річному вимірі.\r\nЖорстка монетарна політика залишалася вагомим фактором, який стримував фундаментальний тиск на ціни, зокрема через канал обмінного курсу.\r\nФактичні показники інфляції свідчать, що фундаментальний інфляційний тиск поступово знижується, як і прогнозувалося Національним банком.\r\nНезважаючи на прискорення зростання цін на окремі овочі та фрукти в червні в результаті несприятливих погодних умов, негативний вплив тимчасових факторів пропозиції овочів, які зумовили високі показники інфляції в попередні місяці, поступово вичерпується.\r\nЯк повідомили Українські Новини, у квітні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 1%, у той час як у березні інфляція сповільнилася.\r\nКабмін схвалив сценарії розвитку економіки України на 2020-2022.\r\nУ червні дефляція склала 0,5%. Тим часом, експерти заявляють, що випуск банкноти в 1 тис. гривень не вплине на інфляцію.