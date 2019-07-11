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11 липня 2019, четвер, 09:25 19
Економіка 2019-07-11T12:15:03+03:00
Українські Новини
Річна інфляція за підсумками червня перевищила прогноз НБУ

Річна інфляція за підсумками червня перевищила прогноз НБУ

Інфляція. Фото: Олексій Дорошенко/Facebook
Інфляція. Фото: Олексій Дорошенко/Facebook

Фактичний показник річної інфляції за підсумками червня перевищив траєкторію прогнозу, яка опублікована в "інфляційному звіті" Національного банку.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Водночас відхилення від прогнозу істотно скоротилося, якщо порівняти з травнем, завдяки очікуваному вичерпання впливу несприятливих факторів пропозиції.

Зазначається, що базова інфляція знижувалася навіть трохи швидше, ніж прогнозувалося.

Базова інфляція в червні залишилася на рівні 7,4% в річному вимірі.

Жорстка монетарна політика залишалася вагомим фактором, який стримував фундаментальний тиск на ціни, зокрема через канал обмінного курсу.

Фактичні показники інфляції свідчать, що фундаментальний інфляційний тиск поступово знижується, як і прогнозувалося Національним банком.

Незважаючи на прискорення зростання цін на окремі овочі та фрукти в червні в результаті несприятливих погодних умов, негативний вплив тимчасових факторів пропозиції овочів, які зумовили високі показники інфляції в попередні місяці, поступово вичерпується.

Як повідомили Українські Новини, у квітні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 1%, у той час як у березні інфляція сповільнилася.

Кабмін схвалив сценарії розвитку економіки України на 2020-2022.

У червні дефляція склала 0,5%. Тим часом, експерти заявляють, що випуск банкноти в 1 тис. гривень не вплине на інфляцію.

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