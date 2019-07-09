В июне дефляция составила 0,5%

В июне 2019 года потребительские цены снизились на 0,5%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в июне снизились на 1,1%, на одежду и обувь – снизились на 3,0%, на жилищно-коммунальные услуги – снизились на 1,4%, на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 0,4%, на образование – повысились на 0,4%.

По сравнению с июнем 2018 года в июне 2019 года потребительские цены повысились на 9,0%.

В январе-июне инфляция составила 3,6%.

Как сообщало агентство, в мае инфляция составила 0,7%, в январе-мае – инфляция 4,2%.

В 2018 году была зафиксирована инфляция 9,8%, в 2017 году – инфляция 13,7%, в 2016 году – инфляция 12,4%, в 2015 году - инфляция 43,3%, в 2014 году - инфляция 24,9%.

Государственный бюджет на 2019 год предусматривает рост инфляции на уровне 7,4%.

Как сообщили Українські Новини, в апреле 2019 года потребительские цены повысились на 1%, в то время как в марте инфляция замедлилась.

Кабмин одобрил сценарии развития экономики Украины на 2020-2022.