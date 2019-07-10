Допит Цеголка про зникнення обладнання з ситуаційної кімнати АП засекретили

Державне бюро розслідувань (ДБР) засекретило інформацію допиту прес-секретаря колишнього Президента Петра Порошенка Святослава Цеголка у справі про зникнення моніторів і серверів з секретною інформацією з ситуаційної кімнати Адміністрації Президента.

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Українських Новин.

ДБР відмовився повідомляти інформацію про допит Цеголка через нібито невідповідність запиту вимогам закону україни "Про доступ до публічної інформації".

При цьому, у відповіді ДБР вказало, що дана інформація про допит відноситься до відомостей досудового розслідування і не може бути розкрита.

Як повідомляли Українські Новини, АП і ДУС не орендували плазми і сервера для ситуаційної кімнати Порошенко.

Також Порошенка можуть допитати про зникнення моніторів і серверів з АП.

Тим часом, ДБР розслідує пропажу моніторів і серверів ситуаційної кімнати АП.