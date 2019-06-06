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06 июня 2019, четверг, 12:12 167
Политика 2019-06-06T15:15:04+03:00
Українські Новини
ГБР вызвала на допрос пресс-секретаря Порошенко "из-за кражи стульев и компьютеров из ситуационной комнаты", -

ГБР вызвала на допрос пресс-секретаря Порошенко "из-за кражи стульев и компьютеров из ситуационной комнаты", - Портнов

Святослав Цеголко. Фото: faceboоk.com/svyatoslav.tsegolko
Святослав Цеголко. Фото: faceboоk.com/svyatoslav.tsegolko

Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало на допрос пресс-секретаря бывшего Президента Петра Порошенко Святослава Цеголко по делу об исчезновении мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации Президента.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ГБР.

По его словам, до последнего времени дело расследовалось Территориальным управлением ГБР в Киеве и Цеголко вызывался на допрос в ТУ, однако на данный момент дело уже передано в центральный аппарат ГБР.

"Его вызвали на допрос уже в центральный аппарат", - сообщил собеседник.

Он не уточнил, когда состоится допрос Цеголко, однако это может произойти уже 7 июня.

Как заявил бывший заместитель главы Администрации Андрей Портнов в своем telegram-канале, Цеголко допросят "из-за кражи стульев и компьютеров из ситуационной комнаты" в Администрации Президента.

"Функционер Порошенко Цеголко заявил сегодня, что Зеленский списал у Порошенко часть его доклада.  Думаю, это нужно разбавить несколькими дополнительными тезисами. Во-первых, это выступление сначала списал сам Порошенко и тоже у чиновников МИДа. Не сам же он его писал тихими зимними вечерами", - написал Портнов.

Также Портнов отметил, что на завтра Цеголко вызван повесткой на допрос в ГБР по факту кражи стульев, обоев, флагов и компьютеров из ситуативной комнаты СНБО.

"Их пора массово задерживать и рассаживать по тюрьмам, а то у них стало много свободного времени сравнивать тексты выступлений", - отметил Портнов.

Как сообщали Українські Новини, АП и ГУД не арендовали плазмы и сервера для ситуационной комнаты Порошенко.

Также Порошенко могут допросить об исчезновении мониторов и серверов из АП.

Тем временем, ГБР расследует пропажу мониторов и серверов из ситуационной комнаты АП.

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