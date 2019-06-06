ГБР вызвала на допрос пресс-секретаря Порошенко "из-за кражи стульев и компьютеров из ситуационной комнаты", - Портнов

Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало на допрос пресс-секретаря бывшего Президента Петра Порошенко Святослава Цеголко по делу об исчезновении мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации Президента.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в ГБР.\r\nПо его словам, до последнего времени дело расследовалось Территориальным управлением ГБР в Киеве и Цеголко вызывался на допрос в ТУ, однако на данный момент дело уже передано в центральный аппарат ГБР.\r\n"Его вызвали на допрос уже в центральный аппарат", - сообщил собеседник.\r\nОн не уточнил, когда состоится допрос Цеголко, однако это может произойти уже 7 июня.\r\nКак заявил бывший заместитель главы Администрации Андрей Портнов в своем telegram-канале, Цеголко допросят "из-за кражи стульев и компьютеров из ситуационной комнаты" в Администрации Президента.\r\n"Функционер Порошенко Цеголко заявил сегодня, что Зеленский списал у Порошенко часть его доклада. Думаю, это нужно разбавить несколькими дополнительными тезисами. Во-первых, это выступление сначала списал сам Порошенко и тоже у чиновников МИДа. Не сам же он его писал тихими зимними вечерами", - написал Портнов.\r\nТакже Портнов отметил, что на завтра Цеголко вызван повесткой на допрос в ГБР по факту кражи стульев, обоев, флагов и компьютеров из ситуативной комнаты СНБО.\r\n"Их пора массово задерживать и рассаживать по тюрьмам, а то у них стало много свободного времени сравнивать тексты выступлений", - отметил Портнов.\r\nКак сообщали Українські Новини, АП и ГУД не арендовали плазмы и сервера для ситуационной комнаты Порошенко.\r\nТакже Порошенко могут допросить об исчезновении мониторов и серверов из АП.\r\nТем временем, ГБР расследует пропажу мониторов и серверов из ситуационной комнаты АП.