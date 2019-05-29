Порошенко могут допросить об исчезновении мониторов и серверов из АП

Госудаственное бюро расследований допускает допрос бывшего Президента Петра Порошенко по делу об исчезновении мониторов и серверов в ситуационной комнате Администрации Президента.

Об этом сказал журналистам директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.

"Порошенко стал лицом, у которого уже нет неприкосновенности, и он стал субъектом уголовных производств Госбюро расследований и других правоохранительных органов", - заявил он.

В то же время Труба подчеркнул, что повестка Порошенко на допрос не направлялась.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР расследует пропажу мониторов и серверов из ситуационной комнаты АП.