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29 мая 2019, среда, 19:21 34
Судебная власть 2019-05-29T19:21:25+03:00
Українські Новини
Порошенко могут допросить об исчезновении мониторов и серверов из АП

Порошенко могут допросить об исчезновении мониторов и серверов из АП

Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко

Госудаственное бюро расследований допускает допрос бывшего Президента Петра Порошенко по делу об исчезновении мониторов и серверов в ситуационной комнате Администрации Президента.

Об этом сказал журналистам директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.

"Порошенко стал лицом, у которого уже нет неприкосновенности, и он стал субъектом уголовных производств Госбюро расследований и других правоохранительных органов", - заявил он.

В то же время Труба подчеркнул, что повестка Порошенко на допрос не направлялась.

Как сообщали Українськi Новини,  ГБР расследует пропажу мониторов и серверов из ситуационной комнаты АП.

Ранее, 28 мая, секретарь СНБО Александр Данилюк заявил о пропаже мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации Президента.

Тем временем, ГБР проводит осмотр в АП.

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