Порошенко могут допросить об исчезновении мониторов и серверов из АП

Госудаственное бюро расследований допускает допрос бывшего Президента Петра Порошенко по делу об исчезновении мониторов и серверов в ситуационной комнате Администрации Президента.\r\nОб этом сказал журналистам директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.\r\n"Порошенко стал лицом, у которого уже нет неприкосновенности, и он стал субъектом уголовных производств Госбюро расследований и других правоохранительных органов", - заявил он.\r\nВ то же время Труба подчеркнул, что повестка Порошенко на допрос не направлялась.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ГБР расследует пропажу мониторов и серверов из ситуационной комнаты АП.\r\n\r\nРанее, 28 мая, секретарь СНБО Александр Данилюк заявил о пропаже мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации Президента.\r\nТем временем, ГБР проводит осмотр в АП.\r\n