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10 липня 2019, середа, 11:00 25
Фінанси 2019-07-10T11:15:07+03:00
Українські Новини
Курс рубля в обмінниках впав

Курс рубля в обмінниках впав

У середу, 10 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в понеділок, 9 липня, впав на 10 копійок і становить 3,59 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу впав на 4 копійки і становить 4,16 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля в обмінниках 10 липня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,59 4,16
Максимальний 3,98 5,00
Мінімальний 3,00 4,02

Як повідомляли Українські Новини, долар і євро підскочили після тривалого падіння.

За перший місяць літа курс продажу готівкового долара знизився на 64,35% до 26,3 UAH/USD, купівлі знизився на 55,89% до 25,9 UAH/USD.

Тим часом банкіри до кінця 2019 року спрогнозували помірну девальвацію і зміцнення курсу гривні до 25,5-25,6 UAH/USD. Серед причин поточного зміцнення курсу гривні банкіри назвали рекордні покупки гривневих ОВДП нерезидентами.

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