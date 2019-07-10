Курс рубля в обмінниках впав

У середу, 10 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в понеділок, 9 липня, впав на 10 копійок і становить 3,59 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу впав на 4 копійки і становить 4,16 грн за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля в обмінниках 10 липня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,59\r\n4,16\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,98\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n3,00\r\n4,02\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, долар і євро підскочили після тривалого падіння.\r\nЗа перший місяць літа курс продажу готівкового долара знизився на 64,35% до 26,3 UAH\/USD, купівлі знизився на 55,89% до 25,9 UAH\/USD.\r\nТим часом банкіри до кінця 2019 року спрогнозували помірну девальвацію і зміцнення курсу гривні до 25,5-25,6 UAH\/USD. Серед причин поточного зміцнення курсу гривні банкіри назвали рекордні покупки гривневих ОВДП нерезидентами.