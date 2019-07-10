Доллар и евро подскочили после продолжительного падения

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 9 июля на 7,90 коп. до 25,9094 UAH\/USD, курс покупки - на 4,57 коп. до 25,5336 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 1,76 коп. до 28,5506 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 1,42 коп. до 29,1006 UAH\/EUR.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,5336\r\n25,9094\r\n28,5506\r\n29,1006\r\n3,55\r\n4,17\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,7200\r\n26,1000\r\n28,8000\r\n29,4500\r\n3,99\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n25,4000\r\n25,7500\r\n28,4000\r\n28,8800\r\n2,50\r\n4,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна на межбанке обвалилась.\r\nРанее эксперты сделали прогноз прогноз курса валют и роста цен на третий квартал 2019. \r\nГривна снова взлетела на 11 копеек.