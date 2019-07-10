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10 июля 2019, среда, 10:35 225
Финансы 2019-07-10T13:15:03+03:00
Українські Новини
Доллар и евро подскочили после продолжительного падения

Доллар и евро подскочили после продолжительного падения

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 9 июля на 7,90 коп. до 25,9094 UAH/USD, курс покупки - на 4,57 коп. до 25,5336 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 1,76 коп. до 28,5506 UAH/EUR, курс продажи повысился на 1,42 коп. до 29,1006 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 25,5336 25,9094 28,5506 29,1006 3,55 4,17
Максимальный 25,7200 26,1000 28,8000 29,4500 3,99 5,00
Минимальный 25,4000 25,7500 28,4000 28,8800 2,50 4,00

Как сообщали Українські Новини, гривна на межбанке обвалилась.

Ранее эксперты сделали прогноз прогноз курса валют и роста цен на третий квартал 2019. 

Гривна снова взлетела на 11 копеек.

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