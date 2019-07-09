Кремль шкодує, що телеміст між РФ і Україною не відбувся

У Кремлі шкодують, що телеміст між Росією і Україною не відбувся і вважають, що "українська сторона, очевидно, ще не готова до його проведення".

Про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє російське видання "РИА Новости".

"В цілому ми, безумовно, шкодуємо, що цей телеміст не відбувся. Ми як і раніше вважаємо, що це була дуже хороша і правильна ініціатива двох телеканалів, але, з огляду на все, поки українська сторона не готова до цього", - сказав Пєсков журналістам.

Прес-секретар Путіна вважає, що в разі проведення телемосту російська і українська сторони могли б обговорити "всі періоди" своїх відносин в новітній історії.

На питання про те, чи не буде діалог у форматі телемосту наразі передчасним, Пєсков відповів негативно. За його словами, "спілкування людей ніколи не може бути передчасним".

Як повідомляли Українські Новини, NewsOne пояснив, навіщо їм телеміст з телеканалом "Росія 1". Також Нацрада з телебачення призначив позапланову перевірку NewsOne.

Тим часом ГПУ відкрила справу за фактом спроби держзради NewsOne.