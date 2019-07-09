Нацрада з телебачення призначила позапланову перевірку NewsOne

Національний рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne через наміри провести телеміст з російським державним телеканалом "Росія-1"\r\nПро це написав член Нацради з телебачення Сергій Костинський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Через зафіксований контент в ефірі, що має ознаки мови ворожнечі, призначити перевірку ТОВ "Новини 24 Години", - йдеться в ньому.\r\nЗазначається, що перевірку буде проведено на предмет дотримання вимог в частині розпалювання ненависті.\r\nПри цьому Нацрада звернулася до Верховної Ради з проханням розширити повноваження ради.\r\nТакож Нацрада звернулася до Ради національної безпеки і оборони (РНБО), Служби безпеки України (СБУ) та Міністерства внутрішніх справ з метою вжиття заходів реагування.\r\nТакож Президент Зеленський вважає, що анонсований NewsOne телеміст з телеканалом "Россия 1", - піар-хід перед виборами. Також Президент звернувся до журналістів телеканалу, нагадавши, що вони - четверта влада, а не власність власників каналу.\r\nУ свою чергу NewsOne пояснив, навіщо їм скандальний телеміст з телеканалом "Россия 1".