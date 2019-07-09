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09 липня 2019, вівторок, 13:19 21
ЗМІ 2019-07-09T16:00:03+03:00
Українські Новини
Нацрада з телебачення призначила позапланову перевірку NewsOne

Нацрада з телебачення призначила позапланову перевірку NewsOne

NewsOne
NewsOne

Національний рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne через наміри провести телеміст з російським державним телеканалом "Росія-1"

Про це написав член Нацради з телебачення Сергій Костинський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Через зафіксований контент в ефірі, що має ознаки мови ворожнечі, призначити перевірку ТОВ "Новини 24 Години", - йдеться в ньому.

Зазначається, що перевірку буде проведено на предмет дотримання вимог в частині розпалювання ненависті.

При цьому Нацрада звернулася до Верховної Ради з проханням розширити повноваження ради.

Також Нацрада звернулася до Ради національної безпеки і оборони (РНБО), Служби безпеки України (СБУ) та Міністерства внутрішніх справ з метою вжиття заходів реагування.

Також Президент Зеленський вважає, що анонсований NewsOne телеміст з телеканалом "Россия 1", - піар-хід перед виборами. Також Президент звернувся до журналістів телеканалу, нагадавши, що вони - четверта влада, а не власність власників каналу.

У свою чергу NewsOne пояснив, навіщо їм скандальний телеміст з телеканалом "Россия 1".

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