Зеленський задекларував 9,7 млн гривень і віллу в Італії

Президент Володимир Зеленський, який сьогодні склав присягу, задекларував за 2018 рік 9,7 млн гривень, дружина - 4,9 млн гривень доходів за 2018.

Про це сказано в його декларації за 2018 рік, передають Українські Новини.

З 9,7 млн гривень доходів Зеленського 4,5 млн становить його зарплата у "Кварталі 95".

Його дружина також працює у "Кварталі 95" і одержала там 1,1 млн гривень зарплати за 2018.

У банках у Зеленського 434 тис. доларів, 132 євро та 1 млн гривень, а у його дружини - 12 тис. доларів і 254 тис. гривень.

Готівкою він зберігає 190 тис. доларів і 107 тис. євро, а у його дружини - 150 тис. гривень.

У жовтні 2016 Зеленський з дружиною отримали квартиру в Києві на 270 кв. м (вартістю 19,3 млн гривень), власником якої є кіпрська компанія Aldorante Limited, з листопада 2014 вони орендували квартиру на 92 кв. м у Великій Британії (вартістю 42,3 млн гривень), а в квітні 2013 року дружина артиста придбала за 1,3 млн гривень квартиру в Ялті на 130 кв. м.

Крім того, у Зеленського у спільній власності з художніми керівниками "Кварталу 95" є три квартири в Києві: на 132 кв. м, на 255 кв. м і на 200 кв. м.

З 2008 року він володіє будинком у Київській області на 354 кв. м і земельною ділянкою на 1,2 тис. кв. м, також має два паркувальних місця в Києві.

У дружини Зеленського з 2014 року є квартира в Києві за 2,7 млн на 284 кв. м і два нежитлових приміщення в Києві у спільній власності з художніми керівниками "Кварталу 95" (338 кв. м і 306 кв. м).

Також подружжя задекларувало будинок в Італії на 413 кв. м, який зареєстровано на їх італійську фірму San Tommaso S.R.L.

Право власності на нього придбано в 2015 році, проте в попередній декларації його не було зазначено.

Як об'єкти незавершеного будівництва в декларації вказано 5 готельних номерів у Грузії, які перебувають у спільній власності подружжя.

Як і в попередній декларації, він вказав як цінне майно наручні годинники Roleх, Breguet, Bovet, Piaget, Tag Heuer, а його дружина - годинник Breguet, а також сережки та каблучку з діамантами Graff.

У Президента є Range Rover Land Rover (2016 року випуску за 4,7 млн гривень), а у його дружини - Mercedes-Benz S500 4 Matic (2014 року випуску) за 1,8 млн гривень.

Зеленський є бенефіцаром "Кінокварталу", Vilhar Holdings Limited на Кіпрі, а спільно з дружиною - "Кварталу 95", Aldorante Limited на Кіпрі, Film Heritage inc у Белізі та San Tommaso S.R.L. в Італії.

Як повідомляли Українські Новини, 25 січня Зеленський задекларував за 2017 рік 7,3 млн гривень доходів, заощадження на понад 23,2 млн гривень, автомобіль Range Rover, квартиру подружжя в Ялті (анексований Росією Крим), оренду спільно з дружиною квартири у Великобританії і квартиру в Києві, власником якої є кіпрська компанія.

Також Зеленський заявив про розпуск Ради після прийняття присяги.

У березні журналісти оприлюднили розслідування про незадекларовану італійську віллу Зеленського.

Тоді його штаб заперечував необхідність шоумену вносити в декларацію віллу в Італії, яка належить заснованій ним компанії.