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11 червня 2019, вівторок, 08:30 26 Документ
Президент 2019-06-11T08:30:15+03:00
Українські Новини
Оклад спікера Зеленського становить майже 16 тис. гривень

Оклад спікера Зеленського становить майже 16 тис. гривень

Юлія Мендель. Фото: Iuliia Mendel/Facebook
Юлія Мендель. Фото: Iuliia Mendel/Facebook

Посадовий оклад прес-секретаря президента Володимира Зеленського Юлії Мендель становить 15 720 гривень.

Про це йдеться у відповіді Адміністрації Президента на запит Українських Новин.

"Посадовий оклад прес-секретаря президента України Ю. Мендель встановлено в розмірі 15 720 гривень згідно з постановою Кабінету Міністрів від 18 січня 2017 року №15 "Питання оплати праці працівників державних органів", - йдеться у відповіді.

Інша інформація відсутня.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив журналістку Мендель своїм прес-секретарем.

30 квітня Президент Володимир Зеленський оголосив конкурс на посаду свого прес-секретаря.

Команда Зеленського відібрала ТОП-100 кандидатів на посаду спікера. Пізніше Зеленський визначився з кандидатом на посаду свого спікера.

 

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