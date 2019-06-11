Оклад спікера Зеленського становить майже 16 тис. гривень

Посадовий оклад прес-секретаря президента Володимира Зеленського Юлії Мендель становить 15 720 гривень.\r\nПро це йдеться у відповіді Адміністрації Президента на запит Українських Новин.\r\n"Посадовий оклад прес-секретаря президента України Ю. Мендель встановлено в розмірі 15 720 гривень згідно з постановою Кабінету Міністрів від 18 січня 2017 року №15 "Питання оплати праці працівників державних органів", - йдеться у відповіді.\r\nІнша інформація відсутня.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив журналістку Мендель своїм прес-секретарем.\r\n30 квітня Президент Володимир Зеленський оголосив конкурс на посаду свого прес-секретаря.\r\nКоманда Зеленського відібрала ТОП-100 кандидатів на посаду спікера. Пізніше Зеленський визначився з кандидатом на посаду свого спікера.\r\n