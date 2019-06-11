Оклад спікера Зеленського становить майже 16 тис. гривень

Посадовий оклад прес-секретаря президента Володимира Зеленського Юлії Мендель становить 15 720 гривень.

Про це йдеться у відповіді Адміністрації Президента на запит Українських Новин.

"Посадовий оклад прес-секретаря президента України Ю. Мендель встановлено в розмірі 15 720 гривень згідно з постановою Кабінету Міністрів від 18 січня 2017 року №15 "Питання оплати праці працівників державних органів", - йдеться у відповіді.

Інша інформація відсутня.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив журналістку Мендель своїм прес-секретарем.

30 квітня Президент Володимир Зеленський оголосив конкурс на посаду свого прес-секретаря.

Команда Зеленського відібрала ТОП-100 кандидатів на посаду спікера. Пізніше Зеленський визначився з кандидатом на посаду свого спікера.