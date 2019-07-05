Керувати Держуправлінням справами хочуть директор "Укрдому" і адвокат Корбана

Директор "Українського дому", куди Володимир Зеленський збирається перемістити Офіс Президента, і адвокат колишнього соратника Ігоря Коломойського, екс-лідера партії "Укроп" Геннадія Корбана подали документи для участі в конкурсі на вакантну посаду керівника Державного управління справами.

Про це йдеться у відповіді Національного агентства з питань державної служби на запит Українських Новин.

Документи приймалися до 3 липня включно, а перший етап перевірки розпочався у п'ятницю.

Всього документи подали 26 осіб.

Серед них Юрій Стельмащук (директор "Укрдому") і Олексій Шевчук (адвокат, який захищав інтереси Корбана, колишнього радника міністра внутрішніх справ Іллі Киви, депутатів Верховної Ради Олександра Онищенка і Борислава Розенблата).

У конкурсі беруть участь діючі співробітники ДУС: тимчасово виконуючий обов'язки керівника Сергій Борзов, керівник управління санаторно-курортних установ Дмитро Слободянюк та заступник керівника секретаріату по забезпеченню роботи керівника держслужби Артем Сусков.

Також на посаду претендують заступник директора департаменту державного майна Міністерства внутрішніх справ Фархад Фархадов, начальник управління майном Вищої ради правосуддя Володимир Власов, начальник управління ресурсного забезпечення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Тарас Тарасенко.

Крім того, документи подали: член Національної комісії державного регулювання зв'язку та нформатизації Олександр Скляров, керуючий справами Ощадбанку Роман Козій, заступник начальника відділу забезпечення роботи директора Національного антикорупційного бюро Катерина Задоєнко, голова Сумської районної державної адміністрації Геннадій Дорошенко, директор "Бровари-Авто" Олександр Погорілий, менеджер департаменту земельних відносин апарату управління ДК "Укргазвидобування" Андрій Богданов.

Також у конкурсі беруть участь: головний спеціаліст відділу взаємодії з правоохоронними органами Київської міської ради Вадим Кривицький; радник міністра молоді і спорту, президент Федерації фігурного катання Михайло Макаров; екс-помічник голови Верховної Ради Андрія Парубія, син обвинуваченого в корупції колишнього директора Інституту агроекології і природокористування Любомир Фурдичко; адвокат Ірина Ісаєва; старший менеджер компанії "Амазон сервісез Європа" Андрій Лук'яненко і фізособа-підприємець Андрій Свинаренко.

Крім того, на зайняття посади керівника ДУС претендують 6 тимчасово безробітних: Валерій Безус (екс-заступник глави виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради), Андрій Левітан (екс-фахівець департаменту екології Київської обласної державної адміністрації), Леонід Качуровський (чоловік директора департаменту Адміністрації державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації), Валерій Деркач, Юрій Бродівський та Вадим Голяк.

Як повідомляли Українськi Новини, у червні Зеленський звільнив керівника ДУС, призначеного Петром Порошенком.

Нового керівника ДУС Зеленський вирішив призначити за результатами конкурсного відбору.

Держуправління справами витратило в 2018 році 1 млрд гривень на обслуговування Порошенка і Адміністрації Президента.