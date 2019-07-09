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09 липня 2019, вівторок, 09:57 24
Фінанси 2019-07-09T13:00:04+03:00
Українські Новини
В обмінниках Києва долар і євро продовжують дешевшати

В обмінниках Києва долар і євро продовжують дешевшати

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 8 липня на коп. до 8,08 25,8306 UAH/USD, курс купівлі - на 6,42 коп. до 25,4972 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 10,67 коп. до 28,5625 UAH/EUR, курс продажу знизився на 16,42 коп. до 29,0766 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 25,4972 25,8306 28,5625 29,0766 3,69 4,20
Максимальний 25,6500 26,1000 28,9000 29,5000 3,98 5,00
Мінімальний 25,0000 25,7000 28,0000 28,8800 3,00 4,02

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 9 липня, на 10,92 коп. до 25,6022 UAH/USD.

З 3 по 27 червня курс продажу готівкового долара знизився на 64,35 коп. до 26,3009 UAH/USD, купівлі знизився на 55,89 коп. до 25,9965 UAH/USD

До кінця року банкіри прогнозують помірну девальвацію і зміцнення курсу гривні до 25,5-25,6 UAH/USD .

Крім того, експерти зробили прогноз прогноз курсу валют до гривні і зростання цін на третій квартал 2019.

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