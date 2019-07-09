В обмінниках Києва долар і євро продовжують дешевшати

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 8 липня на коп. до 8,08 25,8306 UAH\/USD, курс купівлі - на 6,42 коп. до 25,4972 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 10,67 коп. до 28,5625 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 16,42 коп. до 29,0766 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,4972\r\n25,8306\r\n28,5625\r\n29,0766\r\n3,69\r\n4,20\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,6500\r\n26,1000\r\n28,9000\r\n29,5000\r\n3,98\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,0000\r\n25,7000\r\n28,0000\r\n28,8800\r\n3,00\r\n4,02\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 9 липня, на 10,92 коп. до 25,6022 UAH\/USD.\r\nЗ 3 по 27 червня курс продажу готівкового долара знизився на 64,35 коп. до 26,3009 UAH\/USD, купівлі знизився на 55,89 коп. до 25,9965 UAH\/USD\r\nДо кінця року банкіри прогнозують помірну девальвацію і зміцнення курсу гривні до 25,5-25,6 UAH\/USD .\r\nКрім того, експерти зробили прогноз прогноз курсу валют до гривні і зростання цін на третій квартал 2019.