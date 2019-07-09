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09 липня 2019, вівторок, 09:32 357 Карта
Життя 2019-07-09T11:45:03+03:00
Українські Новини
У деякі області України йдуть зливи з грозами, - ДСНС

У деякі області України йдуть зливи з грозами, - ДСНС

Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

Після того, як у понеділок рятувальники попереджали про погіршення погодних умов в деяких областях, у Державній службі з надзвичайних ситуацій, уточнили, що Приазов'я, східні області, західні і північні області очікують грози та зливи 9 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр, передають Українські Новини.

Так, у вівторок вночі у східних областях країни та Приазов'ї, вдень у західних та місцями у північних областях грози.

Тим часом у Києві, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, грози, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +20...+22 градуси.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптик попередила про серйозне похолодання і зливи в Україні.

Також Україну накриє відчутна магнітна буря протягом доби.

Тим часом різке похолодання змусить дістати пуховики: синоптик дала прогноз на тиждень.

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