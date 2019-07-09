У деякі області України йдуть зливи з грозами, - ДСНС

Після того, як у понеділок рятувальники попереджали про погіршення погодних умов в деяких областях, у Державній службі з надзвичайних ситуацій, уточнили, що Приазов'я, східні області, західні і північні області очікують грози та зливи 9 липня.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр, передають Українські Новини.\r\nТак, у вівторок вночі у східних областях країни та Приазов'ї, вдень у західних та місцями у північних областях грози.\r\nТим часом у Києві, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, грози, вітер західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nКарта: Укргідрометцентр\r\nЯк повідомляли Українські Новини, синоптик попередила про серйозне похолодання і зливи в Україні.\r\nТакож Україну накриє відчутна магнітна буря протягом доби.\r\nТим часом різке похолодання змусить дістати пуховики: синоптик дала прогноз на тиждень.