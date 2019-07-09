Украину накроет ощутимая магнитная буря в течение суток

В то время, как синоптик предупредила о серьезном похолодании и ливнях , в ближайшие сутки в Украину придет также ощутимая магнитная буря.

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Так, если сегодня, 9 июля, магнитных бурь не ожидается, то уже в начале 10 июля, около 6 утра, магнитосфера усилится до значения G1 - слабая буря. Уже к 12 часам дня она должна пройти.

Отмечается, что 9 июля вероятность магнитной бури 10%, а вероятность сильного магнитного шторма - 1%.

В то же время, 10 июля шансы магнитной бури повышаются до 15%, а шторма - остаются на прежнем уровне.

11 июля прогноз бурь снова снижается до 10%.

Инфографики: Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца

Во время магнитных бурь у метеозависимых людей могут наблюдаться головные боли, снижение трудоспособности, а также повышение тревожности, поэтому в этот период стоит быть осторожнее. Для снижения влияния магнитных бурь, можно также снизить нагрузку на работе и избежать серьезных физических нагрузок. Также медики советуют позаботиться о своем положительном эмоциональном настрое.

Раньше Українські Новини писали о самых опасных днях в июле и как сохранить хорошее самочувствие при магнитных бурях.

Тем временем астролог рассказала, как лунное затмение влияет на поведение людей.