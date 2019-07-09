подписаться на рассылку
25.55 25.9
28.5 29.15
˟
09 июля 2019, вторник, 08:52 13 Инфографика
Жизнь 2019-07-09T08:58:53+03:00
Українські Новини
Украину накроет ощутимая магнитная буря в течение суток

Украину накроет ощутимая магнитная буря в течение суток

Магнитная буря. Фото: vistanews
Магнитная буря. Фото: vistanews

В то время, как синоптик предупредила о серьезном похолодании и ливнях, в ближайшие сутки в Украину придет также ощутимая магнитная буря.

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Так, если сегодня, 9 июля, магнитных бурь не ожидается, то уже в начале 10 июля, около 6 утра, магнитосфера усилится до значения G1 - слабая буря. Уже к 12 часам дня она должна пройти.

Отмечается, что 9 июля вероятность магнитной бури 10%, а вероятность сильного магнитного шторма - 1%.

В то же время, 10 июля шансы магнитной бури повышаются до 15%, а шторма - остаются на прежнем уровне.

11 июля прогноз бурь снова снижается до 10%.

Инфографики: Рентгеновская астрономия СолнцаИнфографики: Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца

Во время магнитных бурь у метеозависимых людей могут наблюдаться головные боли, снижение трудоспособности, а также повышение тревожности, поэтому в этот период стоит быть осторожнее. Для снижения влияния магнитных бурь, можно также снизить нагрузку на работе и избежать серьезных физических нагрузок. Также медики советуют позаботиться о своем положительном эмоциональном настрое.

Раньше Українські Новини писали о самых опасных днях в июле и как сохранить хорошее самочувствие при магнитных бурях.

Тем временем астролог рассказала, как лунное затмение влияет на поведение людей.

Больше новостей о: Магнитная буря Магнитные бури советы здоровья магнитные бури-2019

Архив
Новости
Украину накроет ощутимая магнитная буря в течение суток 08:52 Инфографика
Боевики применили против украинских военных запрещенное оружие, но понесли потери 08:38
В Киеве Nissan сбил пьяную бездомную, перебегавшую три полосы дороги 08:19
И.о главы СБУ Баканов за июнь заработал 54,5 тыс. гривен 08:06
Доллар продолжает стремительно дешеветь: курс валют 07:00
больше новостей
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
СБУ провела обыск в кабинете экс-советника Авакова 15:31
Из-за Atlas Weekend метро и наземный транспорт в Киеве будут работать дольше 06:00
Монетизация в действии: сколько пенсионеров получили наличку по почте весной 12:12
Максим Нефедов сделал себе на лицо косметическую маску. Фото: instagram.com
Новый начальник таможни хипстер Нефедов похвастался наложенной на лицо косметической маской 11:56
больше новостей
Процедура реформирования Верховного суда Украины была позорной, - Сирый 17:00
"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка кандидатов в депутаты Рады 13:55
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
СБУ провела обыск в кабинете экс-советника Авакова 15:31
Зеленский назвал телемост NewsOne с "Россией 1" пиар-ходом и напомнил журналистам, что они не собственность 12:49
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok