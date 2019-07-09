Украину накроет ощутимая магнитная буря в течение суток

В то время, как синоптик предупредила о серьезном похолодании и ливнях, в ближайшие сутки в Украину придет также ощутимая магнитная буря.\r\nОб этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.\r\nТак, если сегодня, 9 июля, магнитных бурь не ожидается, то уже в начале 10 июля, около 6 утра, магнитосфера усилится до значения G1 - слабая буря. Уже к 12 часам дня она должна пройти.\r\n\r\nОтмечается, что 9 июля вероятность магнитной бури 10%, а вероятность сильного магнитного шторма - 1%.\r\nВ то же время, 10 июля шансы магнитной бури повышаются до 15%, а шторма - остаются на прежнем уровне.\r\n11 июля прогноз бурь снова снижается до 10%.\r\nИнфографики: Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца\r\nВо время магнитных бурь у метеозависимых людей могут наблюдаться головные боли, снижение трудоспособности, а также повышение тревожности, поэтому в этот период стоит быть осторожнее. Для снижения влияния магнитных бурь, можно также снизить нагрузку на работе и избежать серьезных физических нагрузок. Также медики советуют позаботиться о своем положительном эмоциональном настрое.\r\nРаньше Українські Новини писали о самых опасных днях в июле и как сохранить хорошее самочувствие при магнитных бурях.\r\nТем временем астролог рассказала, как лунное затмение влияет на поведение людей.