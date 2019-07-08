Украину зальет дождями и похолодает до +3: прогноз погоды на вторник

В то время, как спасатели предупредили об ухудшении погоды, 9 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, грозы, ветер западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +20…+22 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +17…+23 градуса.\r\nВ Карпатах ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +3…+8 градусов, днем +6…+11 градусов.\r\nВ Моршине ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов.\r\nВ Трускавце ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +18…+20 градусов.\r\nВ Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса.\r\nНа севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, грозы, ветер западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +17…+23 градуса.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Полтавской области местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +18…+25 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь, грозы, днем без осадков, ветер западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +20…+27 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Приазовье, а днем в Одесской области местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +22…+27 градусов, в Николаевской области ночью +11…+16 градусов, днем +21…+26 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, ночью кратковременный дождь, грозы, днем без осадков, ветер западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +23…+28 градусов.\r\nВ Ялте ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\n8 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +19...+25 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю.\r\nТем временем рабочая неделя в Украине началась с дождей и похолодания.