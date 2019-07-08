подписаться на рассылку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
08 июля 2019, понедельник, 13:27 195 Карта
Жизнь 2019-07-08T13:37:08+03:00
Українські Новини
Украину зальет дождями и похолодает до +3: прогноз погоды на вторник

Украину зальет дождями и похолодает до +3: прогноз погоды на вторник

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

В то время, как спасатели предупредили об ухудшении погоды, 9 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, грозы, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +20…+22 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +17…+23 градуса.

В Карпатах ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +3…+8 градусов, днем +6…+11 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +18…+20 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, грозы, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +17…+23 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Полтавской области местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +18…+25 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь, грозы, днем без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +20…+27 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Приазовье, а днем в Одесской области местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +22…+27 градусов, в Николаевской области ночью +11…+16 градусов, днем +21…+26 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью кратковременный дождь, грозы, днем без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +23…+28 градусов.

В Ялте ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов.

8 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +19...+25 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю.

Тем временем рабочая неделя в Украине началась с дождей и похолодания.

Больше новостей о: Погода Похолодание Прогноз погоды погода в Украине

Архив
Новости
Структуру местных судов лучше сочетать с административно-территориальным устройством, - Сирый 13:49
NewsOne отменил телемарафон с Россией из-за угроз расправы 13:39
Акция
Приговор убийцам Гандзюк обжалован 13:38
Жители Днепропетровской области могут остаться без теплоснабжения из-за долгов 13:28
Украину зальет дождями и похолодает до +3: прогноз погоды на вторник 13:27 Карта
больше новостей
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях 07:00
Сегодня Ивана Купала: народные приметы и обряды с водой 06:05
ДТП на проспекте Победы. Скриншот видео.
В Киеве возле Нивок произошло смертельное ДТП 18:44
Из-за Atlas Weekend метро и наземный транспорт в Киеве будут работать дольше 06:00
больше новостей
Зеленский привез во Львов главу СБУ для расследования причастности Порошенко к "мусорной блокаде" 14:59
"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка кандидатов в депутаты Рады 13:55
Загрязнение пластиком вышло на новый уровень в мировом океане 17:29
Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях 07:00
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok