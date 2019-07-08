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08 июля 2019, понедельник, 14:19 34 Карта
Силовые структуры 2019-07-08T14:23:51+03:00
Українські Новини
На центр, юг и восток Украины идут мощные ливни со штормовым ветром и грозами, - ГосЧС

На центр, юг и восток Украины идут мощные ливни со штормовым ветром и грозами, - ГосЧС

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

В то время, как Украину зальет дождями и похолодает до +3, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в начале недели, 8-9 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на Укргидрометцентр, передают Українські Новини.

Так, 8 июля в Украине местами грозы, днем в центральных, южных и большинстве восточных областей местами значительные дожди, местами шквалы 15-20 м / с (И уровень опасности).

По данным Укргидрометцентра, во вторник, 9 июля, ночью в восточных областях и Приазовье и днем в западных и местами в северных областях ожидаются грозы.

9 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, грозы, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +20…+22 градуса.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Раньше Українські Новини писали, как действовать в разных условиях, если гроза застала врасплох.

Тем временем резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю, а рабочая неделя в Украине началась с дождей и похолодания.

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