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09 липня 2019, вівторок, 09:16 4
Політика 2019-07-09T09:22:58+03:00
Українські Новини
Дніпропетровський т.в.о. губернатора Батура вказав у декларації лише зарплату

Дніпропетровський т.в.о. губернатора Батура вказав у декларації лише зарплату

Дмитро Батура. Фото: 49000.com.uа
Дмитро Батура. Фото: 49000.com.uа

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Дмитро Батура задекларував 351 436 гривень доходів за 2018 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Згідно з інформацією в декларації, весь річний дохід Батури становила зарплата - 351 436 гривень.

Його дружина Яна Батура задекларувала 100 000 гривень фінансової допомоги і 96 257 гривень кредитних коштів.

Батура задекларував 300 000 гривень готівкових коштів, на депозитах в банках він зберігає 49 248 гривень.

У власності т.в.о. губернатора 50% житлового будинку площею 62,6 кв. м в селі Дніпрове Дніпропетровської області, житловий будинок площею 73,5 кв. м в селі Солоне Дніпропетровської області та 3 земельні ділянки (1 200, 2 500 і 2500 кв. м), у його дружини - квартира площею 66 кв. метрів в Дніпрі й земельна ділянка площею 1 928 кв. м.

Батура не володіє транспортними засобами, тоді як його дружина володіє автомобілем Lexus RX350 2008 року випуску.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський звільнив голів 15 обласних державних Адміністрацій.

Зеленський наполягає на звільненні всіх губернаторів.

Тим часом кандидат на посаду донецького губернатора задекларував BMW майже за півмільйона гривень і матдопомогу.

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