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29 июня 2019, суббота, 12:45 838
Политика 2019-06-29T12:45:58+03:00
Українські Новини
Кандидат на должность донецкого губернатора задекларировал BMW почти за полмиллиона гривен и матпомощь

Кандидат на должность донецкого губернатора задекларировал BMW почти за полмиллиона гривен и матпомощь

Кандидат на должность председателя Донецкой областной государственной администрации, военный прокурор Ужгородского гарнизона Павел Кириленко задекларировал 450 тыс. гривен доходов и 300 тыс. гривен наличных в 2018 году.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українськi Новини.

Других сбережений и банковских счетов у Кириленко не имеется.

Он арендует квартиру в Ужгороде площадью 89,9 кв. м за 11 тыс. гривен в месяц, пользуется служебной квартирой во Львове площадью 65,5 кв. м и с 2017 года имеет автомобиль BMW 528i 2015 года выпуска за 393,5 тыс. гривен.

У супруги Кириленко Аллы в собственности в Горловке Донецкой области имеется квартира площадью 93 кв. м (с 2009 года), и с 2013 года в Горловке она владеет гаражом площадью 30 кв. м и земельным участком площадью 72 кв. м.

Также в 2018 году она получила 31,8 тыс. гривен социальной помощи.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин одобрил все кандидатуры губернаторов Зеленского, среди которых три бизнесмена.

Ранее Зеленский уволил 12 председателей областных государственных администраций, 3 исполняющих обязанности глав обладминистраций и назначил 12 исполняющих обязанности председателей обладминистраций. Также Зеленский уволил губернаторов трех областей и сразу назначил им временные замены.

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