Кандидат на должность донецкого губернатора задекларировал BMW почти за полмиллиона гривен и матпомощь

Кандидат на должность председателя Донецкой областной государственной администрации, военный прокурор Ужгородского гарнизона Павел Кириленко задекларировал 450 тыс. гривен доходов и 300 тыс. гривен наличных в 2018 году.\r\nОб этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українськi Новини.\r\nДругих сбережений и банковских счетов у Кириленко не имеется.\r\nОн арендует квартиру в Ужгороде площадью 89,9 кв. м за 11 тыс. гривен в месяц, пользуется служебной квартирой во Львове площадью 65,5 кв. м и с 2017 года имеет автомобиль BMW 528i 2015 года выпуска за 393,5 тыс. гривен.\r\nУ супруги Кириленко Аллы в собственности в Горловке Донецкой области имеется квартира площадью 93 кв. м (с 2009 года), и с 2013 года в Горловке она владеет гаражом площадью 30 кв. м и земельным участком площадью 72 кв. м.\r\nТакже в 2018 году она получила 31,8 тыс. гривен социальной помощи.\r\nКак сообщали Українські Новини, Кабмин одобрил все кандидатуры губернаторов Зеленского, среди которых три бизнесмена.\r\nРанее Зеленский уволил 12 председателей областных государственных администраций, 3 исполняющих обязанности глав обладминистраций и назначил 12 исполняющих обязанности председателей обладминистраций. Также Зеленский уволил губернаторов трех областей и сразу назначил им временные замены.