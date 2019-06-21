Грицак назвал одной из ключевых задач "очистку СБУ от российской агентуры"

Очистка Службы Безопасности Украины от агентов российских спецслужб была и остается одной из ключевых задач. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава СБУ Василий Грицак.

"Более двух десятилетий российские спецслужбы насыщали своей агентурой все ступени государственной власти, Вооруженные силы, правоохранительные и разведывательные органы Украины. И это не только агентура в классическом понимании, то есть полученная вербовочным путем. Было довольно много тех, кто под влиянием российской пропаганды или дружеского общения с коллегами из российских спецслужб уже имел сложившееся мировоззрение сторонника "русского мира". А от него до классической вербовки - только один шаг", - заявил глава СБУ.

По словам Грицака, очищение Службы происходило по нескольким направлениям - вычисляли и по закону наказывали классических предателей и увольняли из Службы тех, кто потенциально готов предать.

"В общем, за пять лет по собственным материалам Службы было возбуждено 387 уголовных производств в отношении 235 сотрудников СБУ, среди которых почти 20% именно за преступления, связанные с деятельностью в пользу российских спецслужб. Мы обнаружили российских агентов в Департаменте контрразведки, региональных управлениях СБУ в Киеве и Киевской области, Херсонской, Донецкой и Луганской областях, и тому подобное. Среди предателей были и следователи, и оперативные сотрудники, и работники технических подразделений", - отметил он.

Как подчеркнул Грицак, по каждому раскрытому факту предательства публично оповещалась общественность, эта информация доступна сегодня на сайте СБУ. Кроме этого, со времени победы Революции Достоинства из Службы освободили несколько сот сотрудников, которые оказались внутренне не готовы защищать территориальную целостность Украины на Донбассе.

"Мы также опубликовали открытые списки бывших наших коллег, которые изменили военной присяге и перешли на службу русских оккупантов в АР Крым. Да, пока мы не можем их достать, чтобы привлечь к уголовной ответственности. Но ежегодно, 16 марта, Служба "поздравляет" их с Днем предателя, причем делает это с позиции оккупированного полуострова путем направления именных открыток, трансляцией радиообращений и установкой бигбордов с персональной информацией под окнами домов предателей. Они точно знают, что Служба об их предательстве никогда не забудет", - заявил он.