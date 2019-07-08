РНБО провів нараду через наміри NewsOne провести телеміст з "Росією-1"

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) провела нараду з інформаційної безпеки через наміри українського телеканалу NewsOne провести телеміст з російським державним телеканалом "Росія-1".\r\nПро це секретар РНБО Олександр Данилюк написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, державні органи, зокрема СБУ і Національна поліція, отримали ряд відповідних доручень щодо захисту інформаційного простору.\r\nДодаткові деталі Данилюк не надав через секретність.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, NewsOne скасував телеміст з "Росією 1".\r\nПрезидент Володимир Зеленський назвав телеміст NewsOne з "Росією 1" дешевим, але небезпечним піар-хід перед виборами.\r\nРаніше Генпрокуратура відкрила справу за фактом спроби держзради NewsOne.