Долар продовжує стрімко дешевшати: курс валют

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 липня, на 10,92 коп. до 25,6022 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 8 липня, на 15,94 коп. до 25,7114 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3203,6623\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2560,2161\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2580,4641\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n235,7375\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,0085\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2871,2824\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 5 липня на 10,41 коп. до 25,9132 UAH\/USD, курс купівлі - на 14,77 коп. до 25,5635 UAH\/USD.\r\nТим часом до кінця 2019 року банкіри прогнозують помірну девальвацію і зміцнення курсу гривні до 25,5-25,6 UAH\/USD .\r\nТакож експерти зробили прогноз прогноз курсу валют і зростання цін на третій квартал 2019.\r\nКрім того, з 1 липня зріс прожитковий мінімум для працездатних осіб на 86 гривень і становить 2 007 гривень замість 1 921 гривні.\r\n