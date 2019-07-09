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09 липня 2019, вівторок, 07:00 19
Фінанси 2019-07-09T09:30:03+03:00
Українські Новини
Долар продовжує стрімко дешевшати: курс валют

Долар продовжує стрімко дешевшати: курс валют

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 липня, на 10,92 коп. до 25,6022 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 8 липня, на 15,94 коп. до 25,7114 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3203,6623
100 доларів США 2560,2161
100 швейцарських франків 2580,4641
1000 ієн 235,7375
10 російських рублів 4,0085
100 євро 2871,2824

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 5 липня на 10,41 коп. до 25,9132 UAH/USD, курс купівлі - на 14,77 коп. до 25,5635 UAH/USD.

Тим часом до кінця 2019 року банкіри прогнозують помірну девальвацію і зміцнення курсу гривні до 25,5-25,6 UAH/USD .

Також експерти зробили прогноз прогноз курсу валют і зростання цін на третій квартал 2019.

Крім того, з 1 липня зріс прожитковий мінімум для працездатних осіб на 86 гривень і становить 2 007 гривень замість 1 921 гривні.

 

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